Макрон призывает Иран не превышать лимиты запасов низкообогащенного урана

Эммануэль Макрон отменил свою поездку в Мюнхен и отказался от совместного выступления с немецким канцлером.

Париж. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон воспринял с обеспокоенностью превышение Ираном предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) порога запасов низкообогащенного урана и призвал Тегеран немедленно исправить положение, сообщили во вторник французские СМИ со ссылкой на канцелярию президента.

В Елисейском дворце отмечают, что Макрон "напоминает о своей приверженности полному уважению условий ядерного соглашения 2015 года и просит Иран безотлагательно устранить это превышение, а также воздерживаться от любых дополнительных мер, которые могли бы поставить под вопрос его ядерные обязательства".