Макрон призывает Иран не превышать лимиты запасов низкообогащенного урана
Эммануэль Макрон отменил свою поездку в Мюнхен и отказался от совместного выступления с немецким канцлером.
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Париж. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон воспринял с обеспокоенностью превышение Ираном предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) порога запасов низкообогащенного урана и призвал Тегеран немедленно исправить положение, сообщили во вторник французские СМИ со ссылкой на канцелярию президента.
В Елисейском дворце отмечают, что Макрон "напоминает о своей приверженности полному уважению условий ядерного соглашения 2015 года и просит Иран безотлагательно устранить это превышение, а также воздерживаться от любых дополнительных мер, которые могли бы поставить под вопрос его ядерные обязательства".
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