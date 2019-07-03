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03.07.2019
ЦАМТО

На Украине отменили решение взыскать пять миллионов рублей в пользу РСК "МиГ"

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РСК "МиГ"
РСК "МиГ".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 2 июля. Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение суда первой инстанции о взыскании пяти миллионов рублей с Красиловского агрегатного завода в пользу российской самолетостроительной корпорации "МиГ".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Ранее РСК "МиГ" выиграла дело из-за "ненадлежащего исполнения ответчиком условий заключенного между сторонами контракта". Договор компании заключили в 2013 году. Хозяйственный суд Хмельницкой области удовлетворил иск, после чего тот был обжалован.

В концерне заявили, что это решение противоречит указу президента Украины, в соответствии с которым корпорацию "МиГ" включили в санкционный список.

По данным госконцерна, апелляционный суд полностью отказал российской компании в удовлетворении иска к украинскому оборонному предприятию, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, это не первый иск РСК "МиГ" к украинским предприятиям. Летом прошлого года корпорация пыталась взыскать с компании "Электронприбор" 63,4 тыс. долл. за невыполнение заказа по поставке комплектующих для самолета МиГ-31. Однако Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении иска, так как счел, что заказ не был выполнен из-за форс-мажорных обстоятельств.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
МиГ-31
Компании
МиГ РСК
Укроборонпром
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