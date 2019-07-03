Общевойсковая армия на западе России усилена новым батальоном радиоэлектронной борьбы

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Новый батальон радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сформирован в составе 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщили во вторник в пресс-службе округа во вторник.

"Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы сформирован и вошел в состав общевойсковой армии Западного военного округа. Батальон вооружен первым в Вооруженных силах РФ комплексом "Палантин", - сообщили в округе.

Подразделения новой воинской части расквартированы в Воронежской области, заявили в ЗВО.

"Отдельный батальон РЭБ предназначен для взаимодействия с органами военного управления штаба армии для создания эффективной радиоэлектронной защиты и противодействия техническим средствам разведки", - сообщили в округе.

Комплекс РЭБ "Палантин", который недавно начал поступать в российскую армию, способен "ослепить" противника в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой связи.

10 июня в пресс-службе ЗВО сообщили, что в составе 20-й общевойсковой армии создают новый танковый полк. "Новая воинская часть будет сформирована на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области. Полк по своему предназначению усилит боевые возможности мотострелковой дивизии", - сообщили в тогда в пресс-службе ЗВО.