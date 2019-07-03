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03.07.2019
ЦАМТО

Команды из Вьетнама и Ирана впервые примут участие в конкурсе "Безопасный маршрут" в рамках АрМИ-2019

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Болельщики команды армии Ирана. Архивное фото
Болельщики команды армии Ирана. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 2 июля. Военнослужащие из Вьетнама и Ирана впервые примут участие в конкурсе "Безопасный маршрут" в рамках АрМИ-2019, который пройдет в августе на полигоне Андреевский Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова.

В конкурсе, кроме представителей этих стран, примут участия военные инженеры из Белоруссии, Узбекистана, Киргизии и России. Все участники будут выступать на российской инженерной технике.

В состязаниях будут задействованы комплекты тяжелого механизированного моста (ТММ), путепрокладчик (БАТ), инженерная машина разграждения (ИМР). Кроме того, перед стартом экипажи вертолетов Ми-8 выполнят дистанционное минирование трассы с применением системы ВСМ (вертолетная система минирования), сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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Страны
Белоруссия
Вьетнам
Иран
Киргизия
Россия
Узбекистан
Продукция
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Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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