Команды из Вьетнама и Ирана впервые примут участие в конкурсе "Безопасный маршрут" в рамках АрМИ-2019

ЦАМТО, 2 июля. Военнослужащие из Вьетнама и Ирана впервые примут участие в конкурсе "Безопасный маршрут" в рамках АрМИ-2019, который пройдет в августе на полигоне Андреевский Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова.

В конкурсе, кроме представителей этих стран, примут участия военные инженеры из Белоруссии, Узбекистана, Киргизии и России. Все участники будут выступать на российской инженерной технике.

В состязаниях будут задействованы комплекты тяжелого механизированного моста (ТММ), путепрокладчик (БАТ), инженерная машина разграждения (ИМР). Кроме того, перед стартом экипажи вертолетов Ми-8 выполнят дистанционное минирование трассы с применением системы ВСМ (вертолетная система минирования), сообщает пресс-служба Центрального военного округа.