Ракету "Союз-2.1б" установили на стартовой площадке космодрома Восточный

Запуск запланирован на 5 июля

ТАСС, 2 июля. Ракета "Союз-2.1б" установлена в стартовую систему космодрома Восточный в рамках подготовки к запуску, намеченному на 5 июля. Об этом во вторник сообщил глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"На космодроме Восточный с 03:00 до 04:15 мск проведены вывоз с технического комплекса и установка ракеты космического назначения "Союз-2" в стартовую систему. Начаты работы по графику первого стартового дня", - написал он в Twitter.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" выведет на орбиту космический аппарат "Метеор-М" №2-2, разработанный АО "Корпорация "ВНИИЭМ". Это будет пятый пуск с новейшего российского космодрома. "Метеор-М" войдет в российскую группировку спутников дистанционного зондирования Земли.

Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников.