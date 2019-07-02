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02.07.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные сообщили о слежении за кораблями НАТО в Черном море на учении Sea Breeze

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Украинско-американские военные учения Sea Breeze
Украинско-американские военные учения Sea Breeze.
Источник изображения: © РИА Новости, Денис Петров

В Минобороны заявляют, что это делается для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Черноморский флот России отслеживает действия кораблей НАТО, которые участвуют в учении Sea Breeze-2019, сообщили в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения "Си-Бриз-2019", - говорится в сообщении Национального центра.

Российские военные сообщили, что учение НАТО стартовало 1 июля в северо-западной части Черного моря. В маневрах задействованы корабли и авиационная техника США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии и их союзников ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии, отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник Черноморский флот России сообщил, что российские военные в ходе учения развернули в Крыму и на Кавказском побережье Черного моря береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

"В назначенных районах личный состав комплексов "Бастион" и "Бал" проводит тренировки по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша", - говорится в сообщении флота.

Как сообщалось, для участия в учении в Черное море, в частности, вошли ракетный эсминец "Карни" и вспомогательный десантный корабль ВМС США.

Накануне в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские военные отслеживают действия "Карни".

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