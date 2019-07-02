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02.07.2019
Известия.ru

Экс-глава Ингушетии станет заместителем министра обороны по боевой подготовке

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу по боевой подготовке и безопасности полетов. Об этом "Известиям" рассказали в Минобороны.

Источники в ведомстве сообщили, что боевой офицер Юнус-Бек Евкуров оставался действующим военным, чья служба была приостановлена во время его руководства Ингушетией.

Этот пост — один из ключевых в вооруженных силах России. В подчинение Евкурова, принимавшего участие в нескольких военных кампаниях, перейдут Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ.

Эксперты отмечают, что он грамотный и подготовленный профессионал, чьих знаний и способностей хватит для того, чтобы занимать должность в руководстве Минобороны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий":

Боевой заместитель: Юнус-Бек Евкуров научит армию и флот воевать

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