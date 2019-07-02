Как сообщило 28 июня 2019 года информационное агентство ТАСС, Россия выводит на международный рынок военно-морской техники первый в мире катер на подводных крыльях, вооруженный крылатыми ракетами морского базирования. Об этом ТАСС в ходе 5-го Международного военно-технического форума "Армия-2019" сообщил генеральный директор - генеральный конструктор компании "Радар ммс" Георгий Анцев.

Модель ракетного катера на подводных крыльях проекта 133РА (шифр "Антарес-РА") в экспозиции Пятого Международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года © Дмитрий Федюшко/ТАСС

По его словам, новый катер проекта 133РА получил название "Антарес РА", в качестве его основного вооружения выбраны ракеты Club (экспортная версия крылатых ракет "Калибр"). "Мы предложили определенному сегменту рынка решение с "Калибрами". Это интересное решение, учитывая, что катер достаточно скоростной и имеет хорошие мореходные характеристики", - отметил Анцев.

По его словам, "Радар ммс" и "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") предлагают "Антарес РА" различным потенциальным заказчикам из-за рубежа. "Этот катер может быть достаточно быстро насыщен ракетно-артиллерийским вооружением, способным поражать как сухопутные, так и морские цели", - сообщил Анцев.

Он добавил, что "Антарес РА" является оптимальным решением для государств с ограниченными оборонными расходами, у которых особо актуальной является задача охраны водного пространства. "Это корабль для небольших государств, которые умеют считать свои деньги", - сказал Анцев, отметив, что переговоры относительно возможной поставки корабля уже ведутся. С какими именно странами обсуждается данный вопрос, он не уточнил.

Как отметил глава "Радар ммс", катер "Антарес РА" получил современные средства связи и радиолокации. "К катеру может быть привязан беспилотный летательный аппарат как средство целеуказания", - добавил Анцев.

Ракетный катер на подводных крыльях проекта 133РА "Антарес РА" разработан АО "ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева" (является стратегическим партнером "Радар ммс"). Полное водоизмещение катера составляет 226 тонн, максимальная скорость - до 60 узлов. Корабль оснащается четырьмя крылатыми ракетами Club/"Калибр".

Комментарий bmpd. Как легко догадаться, ракетный катер проекта 133РА (шифр "Антарес РА") выполнен на корпусе пограничного сторожевого катера на подводных крыльях проекта 133 (шифр "Антарес") разработки ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева еще 1970-х годов. 12 катерров (пограничных сторожевых кораблей) проекта 133 были построены на Феодосийском судостроительном заводе "Море" с 1979 по 1993 годы, но к настоящему времени все списаны (последние катера под российским и украинским флагами были списаны в 2008-2009 годах).

Упорству АО "ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева", которое пытается снова войти в воду 40-50-летней давности и возродить давно угасший в мире интерес к катерам на подводных крыльях, признанных везде непрактичными из-за их эксплуатационной сложности, остается только позавидовать.