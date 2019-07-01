Россия выводит на рынок первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами
По мнению разработчиков, он будет востребован небольшими государствами, которые "умеют считать свои деньги"
КУБИНКА /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Россия выводит на международный рынок военно-морской техники первый в мире катер на подводных крыльях, вооруженный крылатыми ракетами морского базирования. Об этом ТАСС в ходе 5-го Международного военно-технического форума "Армия-2019" сообщил генеральный директор - генеральный конструктор компании "Радар ммс" Георгий Анцев.
По его словам, новый катер проекта 133РА получил название "Антарес РА", в качестве его основного вооружения выбраны ракеты Club (экспортная версия крылатых ракет "Калибр"). "Мы предложили определенному сегменту рынка решение с "Калибрами". Это интересное решение, учитывая, что катер достаточно скоростной и имеет хорошие мореходные характеристики", - отметил Анцев.
По его словам, "Радар ммс" и "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") предлагают "Антарес РА" различным потенциальным заказчикам из-за рубежа. "Этот катер может быть достаточно быстро насыщен ракетно-артиллерийским вооружением, способным поражать как сухопутные, так и морские цели", - сообщил Анцев.
Он добавил, что "Антарес РА" является оптимальным решением для государств с ограниченными оборонными расходами, у которых особо актуальной является задача охраны водного пространства. "Это корабль для небольших государств, которые умеют считать свои деньги", - сказал Анцев, отметив, что переговоры относительно возможной поставки корабля уже ведутся. С какими именно странами обсуждается данный вопрос, он не уточнил.
Как отметил глава "Радар ммс", катер "Антарес РА" получил современные средства связи и радиолокации. "К катеру может быть привязан беспилотный летательный аппарат как средство целеуказания", - добавил Анцев.
Ракетный катер на подводных крыльях проекта 133РА "Антарес РА" разработан АО "ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева" (является стратегическим партнером "Радар ммс"). Полное водоизмещение катера составляет 226 тонн, максимальная скорость - до 60 узлов. Корабль оснащается четырьмя крылатыми ракетами Club/"Калибр".
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Если в их понимании это первый то это какие? Нулевой и минус первый?
"Это корабль для небольших государств, которые умеют считать свои деньги", - сказал Анцев
У этих господ товарищей совсем крыша едет от самолюбования? Даже Россия с очень немаленьким бюджетом поизбавлялась от этих катеров. Почему нищие страны будут покупать такую не по ценности дорогую игрушку? Им берега надо защищать или понтоваться?
Короче говоря очередное шевеление ради шевеления.
Если в их понимании это первый то это какие? Нулевой и минус первый?
а покажите , на каких катерах что на выложенных Вами фото находятся крылатые ракеты ?
а то я че то их там вообще не заметил .
а покажите , на каких катерах что на выложенных Вами фото находятся крылатые ракеты ?
а то я че то их там вообще не заметил .
Точно... там их нет!!! Ракеты на современном катере вообще не видны, потому что они находятся в таких вот трубочках и квадратных контейнерах или вообще прячутся под палубой или в надстройке! Как же я не заметил что их там не видно?!!!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://militaryarms.ru/boepripasy/rakety/krylatye-rakety/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
А на то что у них у всех там на корме(это зад корабля) не обращайте внимания... Это они там контрабанду возят, или наркотики(выберите сами, в зависимости от тяжести багажа ваших знаний).
Так и вижу очереди на "международном салоне" из представителей Азии, Африки и остальной Латинской Америки чтобы купить эти чудесные катера... Ведь, судя по написанному в текущем времени (Корабль оснащается четырьмя крылатыми ракетами Club/"Калибр".) это очень дорогое изделие для стран с ограниченным бюджетом и "умеющими считать свои деньги" уже выпускается на конвейере!. Кто там в очереди? Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Ангола? Или ещё более ограниченные?
С какими именно странами обсуждается данный вопрос, он не уточнил.Само собой! Понимаем!!! Сверхсекретная военная тайна!
только сейчас посмотрел - так это сормовцы нарисовали . У моей конторы хоть был опыт проектирования подобных посудин .
Точно... там их нет!!! Ракеты на современном катере вообще не видны, потому что они находятся в таких вот трубочках и квадратных контейнерах или вообще прячутся под палубой или в надстройке! Как же я не заметил что их там не видно?!!!
А на то что у них у всех там на корме(это зад корабля) не обращайте внимания... Это они там контрабанду возят, или наркотики(выберите сами, в зависимости от тяжести багажа ваших знаний).
открою Вам тайну , наркотики на корме они судя по Вашим постам они везли Вам , а противокорабельные ракеты не причисляются к крылатым ракетам .
а как найдете на своих фото катер на ВП с Томагавками , Гранатами , или другими КР то отпишите , вот мол на втором фото в ПУ находится такая то крылатая ракета .
ЗЫ если Вы прицепитесь к тому что у противокорабельных ракет есть "крылья" , то эти "крылья" есть и у ЗУР и у УР ВВ и даже у НАР . что не делает их крылатыми ракетами .
ЗЗЫ если все же возникнет желание повыдавать ПКР и НАР за КР , то сначала берете фотографии Томагавка , Калибра , Х-55, 101 , и других КР , и сравните крылья на них с крыльями Гарпуна или Урана .
ЗЗЗЫ комент был последний отвечу завтра .
ЗЫ если Вы прицепитесь к тому что у противокорабельных ракет есть "крылья" , то эти "крылья" есть и у ЗУР и у УР ВВ и даже у НАР . что не делает их крылатыми ракетами .Открою и вам "тайну": КР от ПКР по сути отличается только типом БЧ, ГСН, т.е. не в самой ракете разница. А вот ЗУР, НАР, УР ВВ от них отличаются принципиально - они летят не за счёт подъёмной силы крыльев (как самолёты, КР, ПКР) - у них это стабилизаторы и рули, а ещё двигатели там не воздушно-реактивные (как у самолётов, КР, ПКР), а окислитель возят с собой. Многие персонажи тут часто предлагают стрелять "Калибрами" по авианосцам, если я пишу, что дальность у "Ониксов" маловата, меньше радиуса действия палубной авиации. Вас среди них не было?
, если я пишу, что дальность у "Ониксов" маловата, меньше радиуса действия палубной авиации.Дальность ПКР всегда была меньше чем палубной авиации,взять хоть Гранит,Вулкан,Малахит,Х-15/22 и т.д.
Но тем не менее прорывались ПЛАРК в ордер АУГ/АУС и имитировали атаку и Ту-22М2/3 прорывали ПВО АУГ/АУС.
В 1982 году бриты умудрились подпускать к АУГ не только Этендеры с Экзосетами,но и Скаихоуки и Миражи с чугунием.