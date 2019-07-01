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01.07.2019
ТАСС

Число посетителей форума "Армия-2019" превысило 1 млн человек

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Колесный бронетранспортер БТР-82АТ производства ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года
Колесный бронетранспортер БТР-82АТ производства ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года.
Источник изображения: Алексей Моисеев / rg.ru

В это число входят делегаты из 120 государств

КУБИНКА /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Более 1 млн человек посетили международный военно-технический форум "Армия-2019" в 35 городах и населенных пунктах 26 регионов России. Об этом сообщили журналистам в Минобороны. Церемония закрытия мероприятия прошла в воскресенье на центральной площади парка "Патриот".

"За шесть дней работы форума его общее количество гостей и участников превысило 1 млн человек", - отметили в военном ведомстве.

В Подмосковье побывали делегаты из 120 государств. Участие в форуме приняли свыше 700 представителей иностранных военных ведомств.

Как уточнили в Минобороны, экспозиции выставки были организованы "101 оборонным предприятием из 14 зарубежных стран (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, ОАЭ, Пакистан, Таиланд, Турция, Франция, ЮАР)". Также были развернуты 10 национальных экспозиций предприятий ОПК Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Турции, Таиланда, ЮАР и других государств.

Статическая выставка была развернута на площади 257,6 тысячи кв. м, где представили 361 единицу вооружения, военной и специальной техники, в том числе пусковые установки зенитной ракетной системы С-350 "Витязь", беспилотные летательные аппараты "Охотник" и "Корсар", танк Т-14 на платформе "Армата", БМП К-17 на платформе "Бумеранг".

Кроме статической экспозиции, посетители форума увидели динамический показ. В нем задействовали "304 единицы военной и специальной техники, а также 27 образцов вооружения и техники от 16 предприятий промышленности", отметили в Минобороны. В летной программе приняли участие пилотажные группы "Стрижи", "Русские витязи", "Беркуты", экипажи самолетов Су-35С, Як-152, Як-130.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Охотник-У
С-350 50Р6А "Витязь"
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