Войти
01.07.2019
Интерфакс-АВН

Глава "Ростеха" назвал проблемы, которые затягивают строительство в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова

569
0
0
Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103
Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103.
Источник изображения: © EPA/CHICO SANCHEZ

Петропавловск-Камчатский. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Ряд факторов мешает завершению строительства в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Венесуэла - мы там строим завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов. К сожалению, там действительно много проблем. Прежде всего, проблемы с существующей сегодня политической ситуацией. Постоянное отключение электроэнергии, задержки в поставках комплектующих. Это все тормозит завершение строительства", - сказал Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на канале "Россия-1" (ВГТРК).

Анонс передачи был показан в программе "Вести недели" (ВГТРК).

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Похожие новости
20.10.2015
Вооруженные средства
11.03.2013
Венесуэла - без команданте Чавеса
11.03.2009
Брешь в портфеле
11.11.2008
Контракт на поставку Каракасу крупной партии БМП-3 планируется подписать в ноябре - источник
17.10.2008
Россия и Венесуэла подготовили к подписанию контракт на поставку партии БМП-3
19.09.2008
В 2009 году завершаются испытания Су-35, а в 2010 начнется их серийное производство, Венесуэла проявила интерес к этой машине - Чемезов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 20:45
  • 1
Американцы рассекретили новую ракету
  • 01.07 20:41
  • 1
Это нужно знать: Азербайджан
  • 01.07 20:28
  • 72
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 01.07 19:39
  • 14
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 01.07 19:21
  • 1
Контракт на поставку Министерству обороны России десяти вертолетов Ми-8АМТШ-ВН
  • 01.07 19:17
  • 1
Философия жизни смерти / Факты, которые могут Вас удивить (видео)
  • 01.07 19:15
  • 1
Ростех рассчитывает импортозаместить двигатели для вертолетов "Ансат" через 3-4 года - Чемезов
  • 01.07 19:11
  • 1
Бей до дна: Арктику прикроют новейшие бомбардировщики
  • 01.07 19:06
  • 1
ВКС РФ получат "летающие мясорубки" с 57-мм пушкой
  • 01.07 19:01
  • 4
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 01.07 18:55
  • 3
Aftenbladet (Норвегия): вот как НАТО ответит на новые ракеты Путина
  • 01.07 18:52
  • 1
The New York Times (США): чего на самом деле хочет Путин? Часть I
  • 01.07 18:49
  • 1
Путин заявил, что Россия не собирается менять планы по развитию ВС на Дальнем Востоке
  • 01.07 18:44
  • 2
В Минобороны России опровергли отказ от тушенки
  • 01.07 18:32
  • 1
Россия не собирается соперничать с США по объемам торговли оружием - глава "Ростеха"