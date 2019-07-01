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01.07.2019
Военное обозрение

В сети обсуждается фото с бойцом в экзоскелете при форсировании водной преграды

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Во время одного из динамических показов на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" было продемонстрировано использование экзоскелета военнослужащим, который участвовал в форсировании водной преграды на спецтехнике. Форсирование осуществлялось на самоходном пароме на озере Комсомольское. "Военное обозрение" публиковало материал об этом динамическом показе ранее.

Источник изображения: https://twitter.com/StasSwanky

У военнослужащего, использующего экзоскелет, можно увидеть и систему бесперебойной подачи патронов "Скорпион" к стрелковому оружию. Речь идёт о системе повышения боекомплекта пулемёта, созданной специалистами компании "FRONT-тактические системы". Это контейнер, который исполнен в виде рюкзака. Из контейнера выходит лента с патронами, находящаяся в гибком рукаве. "Скорпион" крепится к корпусу бойца дополнительно специальным поясом. В стандартном варианте контейнер имеет размеры 40х10х30 см и вмещает 475 патронов. Есть и иные варианты, позволяют размещать более 500 патронов.






В сети фотография, опубликованная в Твиттере пользователем SwankyStas и разошедшаяся по тематическим блогам, активно обсуждается. Пользователи задаются вопросом о том, насколько актуально может быть использованием экзоскелета при форсировании водной преграды. Речь идёт о том, не будут ли ограничены в этом случае возможности бойца при возникновении, например, нештатной ситуации на борту самоходного парома. Проще говоря, вопрос в том, как себя "проявит" экзоскелет, если военнослужащий вдруг окажется вместе с вооружением и боекомплектом в воде. Одно дело, когда экзоскелет используется на суше и даёт возможность снизить нагрузку на бойца, другое дело - практика использования на воде. Ведь при форсировании водной преграды вряд ли стоит полагаться на то, что в любом случае она завершится исключительно удачной высадкой.

Многие отмечают, что в данном случае это не более чем показ для зрителей. В реальных боевых условиях при форсировании водной преграды польза такой экипировки (экзоскелета) может оказаться сомнительной.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Скорпион
Проекты
АРМИ-20XX
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