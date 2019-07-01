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01.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Трамп признал нечестное отношение США к закупке Турцией С-400

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Предложение Трампа отказаться от ядерного оружия говорит о том, что президент США лукавит, либо играет в какую-то непонятную игру
Предложение Трампа отказаться от ядерного оружия говорит о том, что президент США лукавит, либо играет в какую-то непонятную игру.
Источник изображения: Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп признал: Вашингтон нечестно повел себя по отношению к Турции в ситуации с закупками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Трамп заявил об этом в субботу на пресс-конференции по итогам его участия в саммите G20 в японском городе Осака, передает ТАСС.

"Я скажу вам, что было честно, а что – нет. Он (президент Турции Тайип Эрдоган) хотел купить ракеты Patriot, но окружение президента (Барака) Обамы сказало: нет. (...) Тогда он обратился к России", – объяснил американский лидер.

Он добавил, что Эрдоган "заключил соглашение, он потратил деньги, вложил много денег", и "как только он купил их, ему позвонили люди из нашей страны и сказали: послушайте, мы не хотим, чтобы вы покупали эти системы, потому что это не системы НАТО".

"Скажу вам честно, я полностью на стороне нашей страны, но с ним повели себя очень нечестно", – признал президент США.

Ранее Трамп выразил Эрдогану обеспокоенность покупкой зенитно-ракетных комплексов С-400, а также призвал укреплять НАТО.

До этого турецкий лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что в поставках зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре какой-либо отсрочки нет.

Накануне Сенат США запретил передачу Турции истребителей F-35 в случае, если Анкара получит российские зенитные ракетные системы С-400.

Во вторник Эрдоган сообщил, что поставки С-400 в Турцию начнутся в июле.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.



Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Япония
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
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