Эрдоган исключил возможность отсрочки поставок С-400 в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил, что в поставках зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре какой-либо отсрочки нет.

"Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе", – сказал президент Турции, слова которого передает ТАСС.

"Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки", – отметил Эрдоган.

Кроме того, он обратил внимание, что для Анкары приоритетное значение имеет договоренность о совместном производстве ракет и передаче технологий.

Накануне Сенат США запретил передачу Турции истребителей F-35 в случае, если Анкара получит российские зенитные ракетные системы С-400.

Во вторник Эрдоган сообщил, что поставки С-400 в Турцию начнутся в июле.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.

Антон Никитин