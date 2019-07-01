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01.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эрдоган исключил возможность отсрочки поставок С-400 в Турцию

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Источник изображения: vk.com/mil

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил, что в поставках зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре какой-либо отсрочки нет.

"Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе", – сказал президент Турции, слова которого передает ТАСС.

"Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки", – отметил Эрдоган.

Кроме того, он обратил внимание, что для Анкары приоритетное значение имеет договоренность о совместном производстве ракет и передаче технологий.

Накануне Сенат США запретил передачу Турции истребителей F-35 в случае, если Анкара получит российские зенитные ракетные системы С-400.

Во вторник Эрдоган сообщил, что поставки С-400 в Турцию начнутся в июле.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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