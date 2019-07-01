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01.07.2019
bmpd.livejournal.com

Подписан контракт на поставку Министерству обороны России 98 боевых вертолетов Ми-28НМ

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Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) 27 июня 2019 года сообщил, что заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации на поставку 98 новейших ударных вертолетов Ми-28НМ до конца 2027 года. Ростовский вертолетный завод "Роствертол" поставит первые машины заказчику в 2020 году.

Опытный образец ОП-1 модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ (бортовой номер "701 желтый", регистрационный номер RF-13633) после возвращения из Сирии. Люберцы, май 2019 года (с) Олег Подкладов / russianplanes.net ( ссылка )

Контракт подписан на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в присутствии президента России Владимира Путина, который ранее заявлял о необходимости оснащения российских Воздушно-космических сил вертолетами Ми-28НМ.

"Поставка в войска 98 ударных вертолетов - значимый вклад в переоснащение российской армии самой современной техникой. Ми-28НМ - это модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", который стоит на вооружении российской армии. Он получил новый двигатель, обеспечивающий более высокие эксплуатационные характеристики, обновлена авионика - у вертолета появилась новая прицельно-поисковая система и возможность взаимодействия с беспилотниками, возросли максимальная и крейсерская скорость и максимальная взлетная масса. Новый "Ночной охотник" - это высокоэффективный ударный вертолет, который способен выполнять широкий спектр задач от воздушной разведки и целеуказания до уничтожения разнородных наземных и воздушных целей", - сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В числе основных преимуществ машины не только маневренность и возможность круглосуточного применения, но и повышенная огневая мощь.

"Это современный боевой комплекс, при разработке которого учитывались как пожелания летчиков, так и опыт, который мы приобрели по итогам использования вертолетов в реальных операциях. Новые конструкторские решения сделали Ми-28НМ максимально живучим и очень опасным противником. Недавно мы завершили контракт на поставку установочной партии из двух вертолетов министерству обороны, а первые 6 машин по новому контракту мы рассчитываем передать военным в 2020 году", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Конструкторами также был учтен опыт разработки учебно-боевого Ми-28УБ. В передней кабине нового вертолета установлен второй комплект управления. Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа. Командир и летчик-оператор теперь будут получать информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины в большем объеме и в более доступной форме, что повысит ситуационную информированность экипажа, облегчит взаимодействие и повысит быстроту принятия решений в сложной боевой обстановке.

На вертолет также был установлен новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, оснащенный вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабина экипажа надежно бронирована, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм. Установленные на вертолете новые системы ночного видения позволяют выполнять боевые задачи круглосуточно и распознавать цели на больших дистанциях, придавая дополнительные преимущества боевому вертолету.

Со стороны bmpd напомним, что в декабре 2017 года было сообщено, что Министерство обороны России заключило государственный контракт с холдингом АО "Вертолёты России" на производство установочной партии новых вертолётов Ми-28НМ. Предположительно, установочная партия включает восемь вертолетов Ми-28НМ, первые два из которых были переданы Министерству обороны в июне 2019 года, а еще шесть должны быть сданы в 2020 году.

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