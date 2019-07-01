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01.07.2019
ТАСС

Индикаторами невесомости нового экипажа МКС будут утенок Квака и робот Валли

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Американский астронавт NASA Эндрю Морган, космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, итальянский астронавт ЕКА Лука Пармитано
Американский астронавт NASA Эндрю Морган, космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, итальянский астронавт ЕКА Лука Пармитано.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Старт пилотируемого корабля "Союз-МС-13" запланирован на 20 июля

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Экипаж новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) выбрал в качестве индикаторов невесомости, которые будут установлены в корабле "Союз МС-13", игрушки в виде утенка Квака и робота Валли. Об этом сообщили в пятницу на пресс-конференции в Звездном городке командир корабля космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и астронавт НАСА Эндрю Морган.

"Индикатор невесомости я стараюсь не менять. С первого моего полета это был утенок Квак. В каждом полете на нем новые украшения, в этот раз на нем будет эмблема нового экипажа", - рассказал Скворцов.

В свою очередь Морган сообщил, что возьмет с собой в качестве индикатора невесомости небольшую игрушку в виде робота Валли из одноименного мультфильма американской студии Pixar. Еще один член нового экипажа - астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия) уточнил, что у него не будет своего индикатора невесомости.

"Шесть лет назад, когда я летал на МКС в первый раз, у меня не было индикатора, и все прошло хорошо. В этот раз тоже не будет индикатора", - сказал итальянский астронавт.

Схема полета корабля

Скворцов сообщил, что, возможно, корабль "Союз-МС-13" полетит к МКС не по стандартной двухсуточной схеме, а доберется до станции за шесть часов (четырехвитковая схема полета). "В этот раз, я надеюсь, будет черытехвитковая схема. Для меня это будет в новинку, поскольку опытов полета в короткой схеме у меня пока нет", - сказал он.

Космонавт высказал мнение, что двухсуточная схема полета к МКС будет проще для членов экипажа, поскольку у космонавтов и астронавтов есть время отдохнуть в корабле и привыкнуть к невесомости.

Научная программа

Пармитано сообщил, что из большого количества экспериментов на МКС 50 будут по линии Европейского космического агентства, в том числе шесть - от Итальянского космического агентства, они будут выполняться для университетов и ученых Италии.

"Моя научная программа отличается от предыдущей. В этот раз я буду выделять особое внимания экспериментам, связанным с физиологией человека, - как наше тело и мозг ведут себя в невесомости. И в этот раз я буду подопытным", - отметил астронавт.

В свою очередь, Морган сообщил, что будет участвовать в эксперименте по перемещению жидкости в организме человека (эксперимент "Fluid-shift"), в рамках которого в том числе будет проведено ультразвуковое исследование. "Примечательно, что во время этого эксперимента я буду использовать оборудование с обоих сегментов МКС - и американского и российского", - сказал Морган.

Старт пилотируемого корабля "Союз-МС-13" с новой экспедицией запланирован на 20 июля с космодрома Байконур.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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