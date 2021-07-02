Вечная классика или просто жемчужные серьги

Украшения из жемчуга - идеальный вариант для того, кто ищет что-то модное и классическое одновременно. Каждый новый сезон мода находится в движении и процессе модификации, и жемчуг всегда имеет отдельное место в трендах.

Никогда не бывает лишней, с легкостью дополнит любой образ такая деталь как жемчужные серьги, которую Вы можете приобрести в ювелирных салонах Золотой Век. Но выбор всегда велик, и возникает вопрос: а на что стоит ориентироваться, чтобы приобрести украшение, которое будет нравиться не один день, и в носке, как и в своем стиле, будет вечным.

Как правильно выбрать жемчужные серьги?

В мастерстве выбора первым делом стоит вопрос касающийся обстановки, а именно, куда Вы хотите надевать аксессуар. Жемчужные серьги прекрасны тем, что их можно подобрать таким образом, что они идеально впишутся и в базовые аутфиты и в что-то более вечернее или официальное. Например, минималистичный жемчуг в сочетании с белым или лимонным золотом будет утонченной деталью хоть с джинсами, хоть с вечерним платьем длины миди. Но мы рассмотрели вариант золота просто по причине наиболее распространенного металла.

Если Вы имеете достаточно чувствительную кожу, которая склонна к аллергическим реакциям, то можно обратить внимание на жемчужные серьги из серебра. Примером, в интернет магазине Золотой Век представлены превосходные серьги-пуссеты с жемчугом. Выглядят достаточно нежно и минималистично, поэтому подойдут на любое мероприятие или просто повседневный выход. Также стоит обратить внимание на модели с инкрустацией камнями. Жемчужные серьги из любого вида металла классно смотрятся с фианитами. Этот искусственный минерал способен разбавить композицию своим хрустальным блеском и гармонично выступить в дуэте с мажущим свечением жемчужинок.

С чем сочетать жемчужные серьги?

Жемчуг в украшении выступает самодостаточным и не требует дополнений, чтобы выглядеть изумительно, ведь этот аксессуар имеет все изначальные данные для этого. Но если Вы являетесь любителем дуэтов или композиций сразу из нескольких изделий, то жемчужные серьги можно умело дополнить кольцом из той же коллекции. Но не стоит заблуждаться, что только кольцо имеет честь ансамбля к этому украшению. Жемчужные серьги могут отлично смотреться с минималистичным браслетом из того же материала.

В любом случае: хотите Вы носить их единогласно, или с чем-то - жемчужные серьги будут утонченно смотреться на Вас вне зависимости от стиля, возраста, пола. Будьте интересны и носите интересные украшения.