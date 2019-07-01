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01.07.2019
Интерфакс-АВН

Систему выявления инцидентов при перевозке военных и грузов представило на форуме "Армия-2019" АО "ГЛОНАСС"

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КАМАЗ-65225
КАМАЗ-65225.
Источник изображения: rg.ru

Кубинка (Московская область). 28 июня. ИНТЕРФАКС - Система контроля состояния водителя, режима движения и состояния груза, которую могут использовать российские военные, представило на форуме "Армия-2019" АО "ГЛОНАСС".

"На форуме-выставке "Армия" акционерное общество "ГЛОНАСС представляет комплексную систему автоматического выявления и управления инцидентами при перевозках пассажиров и грузов (личного состава, вооружения и военной техники), а также систему контроля состояния специальных объектов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

Там отметили, что среди функциональных возможностей системы - контроль состояния водителя, контроль полосы движения, контроль состояния перевозимого груза и целостности грузового отсека. Система также позволяет осуществлять контроль дорожной сети по маршруту движения спецтранспорта и выявлять посторонних лиц, автоматически формировать карточку происшествия с указанием типа инцидента, места, времени и объекта нарушения. Кроме того, она может вести видеозапись с привязкой к местоположению автомобиля и автоматически передавать информацию в соответствующие службы реагирования в случае инцидентов.

"Система контроля транспортировки особо ценных грузов предназначена для сбора и передачи данных о состоянии объекта и внешних факторах, воздействующих на него при транспортировке", - сообщили также в пресс-службе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
ГЛОНАСС
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