В "Роскосмосе" хотят запустить "Прогресс МС-12" по сверхбыстрой схеме

Грузовой корабль "Прогресс МС-12", который планируется запустить 31 июля, полетит к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме. Об этом в четверг, 27 июня, сообщил представитель "Роскосмоса".

"Специалисты посчитали, что транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12" может полететь к МКС 31 июля по сверхбыстрой схеме: два витка вокруг Земли, или три часа", — приводит его слова "РИА Новости".

Решение о запуске космонавтов к МКС по сверхзвуковой схеме госкорпорация примет после полета "Прогресса МС-12", передает ТАСС.

В настоящее время российские космические корабли "Прогресс" и "Союз" выполняют полеты к МКС по стандартной двухсуточной или по быстрой шестичасовой схемам, уточняет RT.

26 июня начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал, что российский космонавт Олег Кононенко за четыре полета в космос провел на МКС 737 суток, установив рекорд.

25 июня Кононенко вместе с канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-11" после семи месяцев в космосе.