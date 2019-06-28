Более 200 образцов техники представят на форуме "Армия-2019" под Таганрогом

Выставочные мероприятия пройдут с 28 по 30 июня на территории филиала парка "Патриот" в Самбеке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Сотни образцов военной техники будут представлены с 28 по 30 июня в ходе демонстрационных учебных боев в рамках военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) "Армия-2019" под Таганрогом. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Более 200 современных и новейших образцов вооружения и военной техники будут представлены в шести тактических эпизодах современного боя и на площадках статического показа военно-технического форума ЮВО "Армия-2019", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в рамках работы форума аэромобильные подразделения совершат беспарашютное десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" под прикрытием разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

Инженерные подразделения с помощью машины разграждения ИМР-2 и мостоукладчика МТУ-72 на базе танка Т-72 выполнят прокладку колонных путей движения войск через условные минно-взрывные заграждения, а также разберут завал, отроют котлован и восстановят часть разрушенной мостовой переправы, добавил Астафьев. 28 и 30 июня экипажи ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" выполнят имитацию нанесения тактического удара по переднему краю обороны условного противника.

Выставочные мероприятия форума "Армия-2019" в Ростовской области пройдут с 28 по 30 июня на территории филиала парка "Патриот" в Самбеке под Таганрогом. Учебные бои будут проходить дважды в день.