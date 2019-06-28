В ЮВО показали с воздуха генеральную тренировку "танкового вальса"

На территории парка "Патриот" в Самбеке 28 июня в 10.00 откроется крупнейший военно-технический форум Южного военного округа "Армия-2019", который будет проходить три дня. Одним из самых зрелищных этапов обещает стать динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ЮВО, будут продемонстрированы высадка аэромобильных подразделений из вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" под прикрытием с ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", "летающий" танк произведет выстрел в полете, впервые зрители увидят в действии летающую боевую машину пехоты БМП-3.

Также впервые будет исполнен "танковый вальс": восемь танков Т-72Б3 и две самоходные артустановки "Акация" будут виртуозно кружиться на площадках.

Инженерные подразделения с помощью машины разграждения ИМР-2 и мостоукладчика МТУ-72 на базе танка Т-72 выполнят прокладку колонных путей движения войск через условные минно-взрывные заграждения, а также разберут завал, отроют котлован и восстановят часть разрушенной мостовой переправы. А завершит показ воздушный строй авиации.

Все три дня будет открыта и статичная выставка: более 80 единиц современного вооружения и военной техники ЮВО, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" и "Ураган", танки Т-72Б3, боевые машины БМП-3 и БТР-82АМ, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник", бронированные автомобили "Тайфун-К", "Тайфун-У", "Тигр" и "Рысь". Впервые специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа представят новейший комплекс технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам "Силок-02".

Кстати

Для желающих поступить на военную службу по контракту в войсках Южного военного округа на форуме развернут новейший мобильный пункт отбора.

Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)