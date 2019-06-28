На форуме "Армия-2019" представлена модульная разгрузочная система от "Калашникова"

Особый интерес в ходе форума "Армия-2019" вызывают образцы экипировки. Среди них –комплекты амуниции, включая экипировку для бойцов специальных подразделений.

Источник изображения: Калашников Media

"Группа 99", входящая в структуру концерна "Калашников, представляет на международном форуме модульную разгрузочную систему (МРС) для сотрудников спецподразделений, выполняющих широкий спектр задач различного характера.

Отмечается, что МРС может адаптироваться под ту или иную задачу, включая и задачу по защите от осколков.

Из сообщения пресс-службы:

Система может быть скомплектована и адаптирована под конкретную задачу, от лёгкой нагрудной разгрузочной системы, до бронежилета с максимальной площадью защиты, включая противоосколочную защиту (по классу С2=630м/с) шеи, рук, паха.

Специально для модульной разгрузочной системы разработчиками создана линейка подсумков, которые можно использовать в любом сочетании. Не исключена и возможность использования для этой МРС подсумков, произведённых другими компаниями. Это делает МРС не только модульной, но и унифицированной. Разгрузочная система имеет ряд практичных креплений.

Производитель отмечает, что приём заказов на новую МРС начнётся уже в июле.