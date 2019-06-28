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28.06.2019
bmpd.livejournal.com

Эстония приобретает противотанковые ракетные комплексы Spike-LR II

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Министерство обороны Эстонии 20 июня 2019 года подписало в Таллине контракт с израильско-германским консорциумом EuroSpike GmbH (совместное предприятие израильской компании Rafael и германских Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG и Rheinmetall Defence Electronics) на закупку партии противотанковых ракетных комплексов Spike стоимостью 40 млн евро. В партию входят 18 пусковых установок и нераскрываемое количество ракет. Поставки их Эстонии будут начаты в третьем квартале 2020 года.

Пусковая установка противотанкового ракетного комплекса Rafael Spike-LR/LR II на церемонии подписания контракта на приобретение данных систем министерством обороны Эстонии у израильско-германского консорциума EuroSpike. Таллин, 20.06.2019 (с) министерство обороны Эстонии

Модификация закупаемых ПТРК Spike официально не сообщается, однако, по неофициальным источникам, речь идет о комплексах Spike-LR II с дальностью стрельбы до 5500 м. Формальные изначальные условия тендера предполагали закупку 18 комплексов большой дальности для оснащения противотанковой роты 1-й пехотной бригады эстонской армии.

Сейчас эстонская армия располагает получаемыми из США с 2014 года переносными ПТРК Javelin, а также некоторым количеством полученных из наличия германской армии переносных ПТРК MILAN-2 и закупленных еще в 1990-е годы израильских возимых ПТРК MAPATS.

Компания EuroSpike с 2004 года ведет в Германии совместное производство комплексов Spike-LR и MR, реализуя их в Европе. К настоящему времени ПТРК модификации Spike-LR были закуплены также двумя другими прибалтийскими республиками - Латвией и Литвой (последней - для оснащения приобретаемых БТР Boxer).

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Страны
Германия
Израиль
Латвия
Литва
США
Эстония
Продукция
Javelin ПТРК
Spike NLOS
Компании
Rafael
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
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