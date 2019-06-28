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28.06.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные корабли вышли в Черное море для учений

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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров"
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Макаров" и сторожевой корабль "Пытливый" проводят учения в Черном море, сообщил официальный представитель Черноморского флота (ЧФ) Алексей Рулев в четверг.

"В соответствии с планом боевой подготовки фрегат "Адмирал Макаров" и сторожевой корабль "Пытливый" выполняют задачи в морских полигонах Черноморского флота", - сказал Рулев.

Он сообщил, что после выхода из Севастополя экипажи кораблей провели комплекс корабельных учений с отработкой задач по ведению боя одиночным кораблем, противоминной защите, охране и обороне кораблей при стоянке на незащищённом рейде, элементов совместного плавания различными строями, маневрирования и организации связи.

"Затем экипажи приступили к выполнению задач в различных морских полигонах в рамках отработки действий одиночного корабля по предназначению", - сказал Рулев.

В частности, экипаж "Адмирала Макарова" отработал организацию полетов вертолёта Ка-27ПЛ с выполнением элементов посадки и взлёта с палубы как в дрейфе, так и на ходу корабля. Всего было выполнено порядка 30 циклов "взлёт-посадка".

"Пытливый" в свою очередь выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели, а также провел учение по противовоздушной обороне с артиллерийской стрельбой по воздушным целям", - сообщил представитель ЧФ.

Он пояснил, что в ходе учений самолеты условного противника, в роли которых выступили самолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота, атаковали корабль с воздуха. Экипаж обнаружил и захватил цели, после выдачи целеуказаний воздушные мишении, в качестве которых использовались светящиеся авиационные бомбы САБ-250, сброшенные с самолетов, были уничтожены.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Ка-27ПЛ
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ
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