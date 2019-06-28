В ходе выставки в Тяньцзине показали китайский танковый "дрифт"

В китайском Тяньцзине проходит выставка вооружений и военной техники. На ней представлены образцы вооружений от десятков компаний, включая China Bing Group и Dongfeng. Выставка обращает на себя внимание тем, что зрителям предлагается познакомиться с экспонатами не только в их стационарном виде, но и во время выполнения показательных динамических элементов.

Источник изображения: sina.com.cn

Одним из зрелищных элементов программы на специальном полигоне стал танковый "дрифт" - демонстрация ходовых качеств танков китайского производства. Движение по полигону осуществлялось, как заявлено, на предельной скорости, с достаточно крутыми поворотами и условным выходом на огневую позицию.

Источник изображения: sina.com.cn

Зрители отмечают, что "дрифт" был достаточно зрелищным, однако когда дело доходило до преодоления импровизированного холма, танкисты сбавляли скорость и танк переваливался через возвышенность достаточно медленно. При этом в китайских СМИ выступления танкистов НОАК громко назвали "Танк, летающий по песку". "Летал" танк исключительно в горизонтальной плоскости, не демонстрируя никаких эффектных прыжков.

Источник изображения: sina.com.cn

На полигоне демонстрировались танки Type99, ZTZ-98 (Type98), другие единицы бронетехники, включая колёсную.