Будущее Вооруженных сил показали на форуме "Армия-2019"

В выставочном центре "Патриот" в эти дни в рамках форума "Армия-2019" можно увидеть и облик современных Вооруженных сил, но интерес все-таки представляет то, какими они станут завтра.

Не перечисляя все перспективные новинки, которых на форуме более чем достаточно, можно сказать - все виды отечественных Вооруженных сил станут более мобильными, хорошо защищенными, огневая мощь боевых подразделений существенно повысится, а флот, вполне возможно, получит компактные, но очень мощные по оснащению авианосцы.

Уже сделан прорыв в бронетехнике. Новейшие ее образцы выставлены отдельно и представлены ярко. Дополняют их линейка бронированных автомобилей различного назначения и робототехнической техники. Отдельные скептики, впрочем, утверждают, что вся эта броня будет беззащитна перед западными "умными" ракетами типа Javeline. Но это как сказать.

На скромном стенде Новосибирского института прикладной физики выставлены образцы защитных систем, которые весь джавелиновский "ум" сводят на нет. Этот академический институт традиционно занимался разработкой защиты боевых кораблей от самонаводящихся ракет. Технология, на первый взгляд, проста. Навстречу противокорабельной ракете выстреливается снаряд, который, разрываясь, создает облако, за которым корабль не видно. Секрет в составе облака. Специально разработанные мелкодисперсные частицы отражают радиоволны, лазерные лучи искажают силуэт защищаемого корабля. И пока ракета "думает" куда ей лететь, корабль уходит из-под обстрела.

Сейчас специалистами института прикладной физики создаются гранаты с помехообразующим снаряжением, которые, по словам разработчиков, защитят "Армату" от всех типов управляемого и самонаводящегося оружия - оно просто ослепнет при подлете к танку.

Крыловский государственный научный центр представил свой концепт-проект достаточно легкого неатомного авианосца с очень внушительными характеристиками. Можно сказать, этот концепт - сплошное ноу-хау. В мире ничего похожего нет. Оригинальная компоновка корпуса позволила сделать огромную палубу и разместить на авианосце полным водоизмещением 44 тысячи тонн до 46 летательных аппаратов, включая тяжелые и легкие истребители, различные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного дозора. Для сравнения - на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 60 тысяч тонн предусмотрено размещение 50 самолетов и вертолетов. В реальности их всегда было много меньше.

Предлагаемый авианосец имеет несколько электромеханических катапульт. Они во много раз легче, меньше по габаритам и гораздо дешевле, чем те, что стоят на современных американских плавучих аэродромах, а по эффективности ни в чем им не уступают.

Если командование ВМФ примет решение, у нас достаточно скоро может появиться свой собственный авианесущий флот.

Концерн "Калашников" показал немало новинок. Это и пистолет Лебедева, который, скорее всего, придет на смену "Макарову", и малокалиберный пулемет, и новые беспилотники - разведывательные и ударные, различный электротранспорт, в том числе, боевой. Одно из достижений концерна - разработка автомата АК-12. Он принят на вооружение и поступает в войска. Но интересно другое. Оперативно разработана и гражданская версия этого автомата АК-ТR3. Его единственное отличие от боевого в том, что он не стреляет очередями, в остальном полная копия. Теперь каждый гражданин, имеющий разрешение на покупку нарезного охотничьего оружия, может иметь дома фактически АК-12.

Вообще, гражданской сфере "Калашников" уделяет все большее внимание с учетом своей специфики. Концерном, в частности, создаются в различных регионах пять стрелковых центров. В них можно будет приезжать семьями и тренироваться в практической стрельбе, учиться выживать в экстремальных условиях, изучать тактическую медицину, заниматься другими интересными и отнюдь не бесполезными делами.

Деловая программа "Армии-2019" завершается. Впереди дни массовых посещений. Посмотреть будет на что. Вне сомнения, одним из центров общего внимания станет экспозиция музейного комплекса из города Саров, выставляемая на форуме впервые. Она рассказывает о создании и испытании нашей первой атомной бомбы РДС-1. Выставлена не только сама бомба, но и то, что было спрятано у нее внутри - атомный заряд. Как он выглядел, подавляющее большинство людей увидят впервые.

Сергей Птичкин