Минобороны испытало элементы комплекса "Сапсан", предназначенного для подавления БЛА

ЦАМТО, 26 июня. Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) совместно с Минобороны успешно испытал элементы мобильного комплекса "Сапсан", предназначенного для подавления БЛА.

Как передает "РИА Новости", об этом сообщил руководитель департамента – главный конструктор концерна "Автоматика" Сергей Ширяев.

"В 2018 году нашими разработками заинтересовалось Минобороны. За этот год мы создали несколько новых образцов. В частности, средство для дальнего радиоэлектронного подавления БЛА. Комплекс лишает беспилотник возможности ориентироваться, передавать или получать информацию от оператора, теряется навигационная компонента. Этот комплекс называется "Луч", – сказал С.Ширяев в ходе форума "Армия-2019".

Собеседник агентства уточнил, что "Луч" входит в состав системы "Сапсан", который "дополняет широкую линейку средств радиоэлектронной борьбы, созданных специалистами Ростеха для борьбы с беспилотниками". "На комплексе установлены средства оптико-электронной разведки, а также радиолокационная станция", – добавил С.Ширяев.

По его словам, локатор обнаруживает цель, выдает информацию оператору (средства оптико-электронной разведки способны обнаружить и идентифицировать цель на дальности свыше 5 км) и по команде оператора включаются средства подавления. "При этом радиоподавление беспилотников в составе "Сапсана" осуществляет "Луч", – сказал С.Ширяев.

Он также сообщил, что "Сапсаном" заинтересовался Росатом для защиты от беспилотников объектов критической инфраструктуры. "Испытания отдельных элементов комплекса проводились многократно с участием Минобороны, имеются соответствующие протоколы. Мы подтвердили все заявленные характеристики, успешную работу в различных географических и климатических условиях", – резюмировал собеседник агентства.