Истребители F-35 впервые приняли участие в трехсторонних учениях

Истребители-"невидимки" F-35 Lightning II из США, Великобритании и Израиля приняли участие в совместных учениях над восточной частью акватории Средиземного моря. Маневры, получившие название Tri-Lightning, стали первыми в своем роде: это первые трехсторонние учения F-35.

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Многофункциональные истребители пятого поколения F-35 приняли участие в однодневных учениях над Средиземным морем. Особенностью этих маневров стало то, что были задействованы F-35 Lightning II сразу трех стран: Великобритании, Израиля и США.

В рамках Tri-Lightning отрабатывались как наступательные, так и оборонительные действия. В учениях участвовали три варианта самолета этого типа: американские F-35A, британские истребители F-35B и израильский вариант "Молнии" - F-35I.

Условного противника изображали неназванные истребители разных типов. Истребители F-35 играли роль дружественных самолетов.

Три разных F-35 трех стран

Tri-Lightening включал три варианта истребителя F-35 Lightning II, в том числе американский самолет F-35A, британские истребители F-35B и израильский вариант F-35I.

Трансатлантические стратегические отношения между США и нашими союзниками и партнерами формировались последние семь десятилетий. Они основаны на общих ценностях, опыте и мировоззрении.

- сказал генерал-лейтенант Джозеф Т. Гуастелла, командующий Центральным командованием ВВС США.

Американские F-35A, принимавшие участие в Tri-Lightening, вылетели со своего регионального места дислокации: авиабазы Аль-Дафра в ОАЭ. F-35B Королевских ВВС прибыли базы Akrotiri на Кипре: "Военное обозрение" уже писало, что именно с этой базы были совершены первые боевые вылеты F-35 британских ВВС. Израильские самолеты вылетели с авиабазы "Неватим".

Tri-Lightning — это учения, которые были запланированы и проработаны много месяцев назад. Они дали нам замечательную возможность работать бок о бок с эскадрильями F-35 из других стран и учиться у наших коллег-пилотов.

- отметил командир британской авиагруппы Джон Батчер.

Совместная деятельность в рамках этих маневров позволила нам как поделиться знаниями, так и получить ценный опыт, который мы сможем использовать во время будущих тренировок и, возможно, в ходе оперативного развертывания авиагрупп, будь то использование авиакрыла "Королевы Елизаветы" (авианосец Королевских ВМС – прим.ред.), либо задействование F-35 c зарубежных баз.