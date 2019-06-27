Войти
27.06.2019
Военное обозрение

Истребители F-35 впервые приняли участие в трехсторонних учениях

310
0
0

Истребители-"невидимки" F-35 Lightning II из США, Великобритании и Израиля приняли участие в совместных учениях над восточной частью акватории Средиземного моря. Маневры, получившие название Tri-Lightning, стали первыми в своем роде: это первые трехсторонние учения F-35.

Источник изображения: topwar.ru

Многофункциональные истребители пятого поколения F-35 приняли участие в однодневных учениях над Средиземным морем. Особенностью этих маневров стало то, что были задействованы F-35 Lightning II сразу трех стран: Великобритании, Израиля и США.

В рамках Tri-Lightning отрабатывались как наступательные, так и оборонительные действия. В учениях участвовали три варианта самолета этого типа: американские F-35A, британские истребители F-35B и израильский вариант "Молнии" - F-35I.

Условного противника изображали неназванные истребители разных типов. Истребители F-35 играли роль дружественных самолетов.

Три разных F-35 трех стран

Tri-Lightening включал три варианта истребителя F-35 Lightning II, в том числе американский самолет F-35A, британские истребители F-35B и израильский вариант F-35I.

Трансатлантические стратегические отношения между США и нашими союзниками и партнерами формировались последние семь десятилетий. Они основаны на общих ценностях, опыте и мировоззрении.

- сказал генерал-лейтенант Джозеф Т. Гуастелла, командующий Центральным командованием ВВС США.

Американские F-35A, принимавшие участие в Tri-Lightening, вылетели со своего регионального места дислокации: авиабазы Аль-Дафра в ОАЭ. F-35B Королевских ВВС прибыли базы Akrotiri на Кипре: "Военное обозрение" уже писало, что именно с этой базы были совершены первые боевые вылеты F-35 британских ВВС. Израильские самолеты вылетели с авиабазы "Неватим".

Tri-Lightning — это учения, которые были запланированы и проработаны много месяцев назад. Они дали нам замечательную возможность работать бок о бок с эскадрильями F-35 из других стран и учиться у наших коллег-пилотов.

- отметил командир британской авиагруппы Джон Батчер.

Совместная деятельность в рамках этих маневров позволила нам как поделиться знаниями, так и получить ценный опыт, который мы сможем использовать во время будущих тренировок и, возможно, в ходе оперативного развертывания авиагрупп, будь то использование авиакрыла "Королевы Елизаветы" (авианосец Королевских ВМС – прим.ред.), либо задействование F-35 c зарубежных баз.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Кипр
ОАЭ
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
Проекты
Авианосец
Военные учения
Похожие новости
17.06.2019
Провальный истребитель? 13 проблем F-35
19.08.2015
Строевая молния
17.12.2014
Тренажеры: один раз – еще не ас
29.09.2014
Актуальное состояние программы F-35
29.12.2008
Новинки в мире ВВТ в 2008 году. Наиболее интересные события в области разработки, производства и поставки вооружений, военной и специальной техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.06 08:45
  • 44
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 27.06 07:45
  • 107
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 27.06 07:11
  • 1
Россию потеснили на рынке оружия
  • 27.06 06:58
  • 72
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 27.06 04:20
  • 18
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 26.06 23:35
  • 2
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 23:19
  • 33
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 26.06 23:17
  • 3
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 22:51
  • 2
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 26.06 22:38
  • 1
Производственная кооперация в рамках ОАК по программе самолета МС-21
  • 26.06 22:34
  • 1
Корпусное шасси разработки Брянского автомобильного завода
  • 26.06 22:05
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал форум "Армия" одной из лучших в мире выставок вооружения
  • 26.06 22:04
  • 8
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 26.06 19:38
  • 6
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 19:29
  • 4
Украинская модернизация "Шилки"