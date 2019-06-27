Рособоронэкспорт: портфель экспортных заказов предприятий ОПК Ярославской области превышает 700 млн. долл.

ЦАМТО, 26 июня. В рамках МВТФ "Армия-2019" генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев встретился с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.

"На международном рынке вооружений продукция предприятий Ярославской области хорошо известна, а их общий вклад в военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами весьма существенный. При этом оборонно-промышленный комплекс региона обеспечивает работой тысячи человек, активно участвуя в производстве российской высокотехнологичной наукоемкой продукции для всех видов вооруженных сил. Часть продукции ярославских предприятий поставляется инозаказчикам по контрактам Рособоронэкспорта. К примеру, высоким спросом на мировом оружейном рынке пользуются катера проекта 12418 "Молния" рыбинского судостроительного завода "Вымпел" и авиадвигатели ПАО "ОДК-Сатурн". Вместе с промышленностью региона мы активно работаем на мировом рынке: портфель экспортных заказов Рособоронэкспорта на продукцию оборонных предприятий Ярославской области сегодня превышает 700 млн. долл.", – заявил по итогам встречи Александр Михеев.

"Ярославская область, как промышленно развитый регион, нацелена на развитие своего экспортного потенциала в русле стратегических задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным, – отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – В рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" у нас реализуются 4 региональных подпроекта, главная задача которых – укрепление кооперационных связей с потенциальными зарубежными заказчикам и, в первую очередь, предприятий оборонно-промышленного комплекса. При содействии Рособоронэкспорта мы готовы предложить иностранным партнерам самые современные разработки ярославских предприятий в сфере двигателе- и судостроения, радиоэлектроники, средств связи, спасения и навигации, авиационных двигателей. Успешное выполнение предприятиями внутренних и внешнеторговых контрактов способствует эффективному развитию региона в целом".

В ходе встречи А.Михеев и Д.Миронов обсудили общие вопросы взаимодействия АО "Рособоронэкспорт" с ярославскими оборонными предприятиями и возможности для повышения их экспортного потенциала. Стороны также подчеркнули, что данное взаимодействие направлено на создание условий для развития промышленности региона и повышения конкурентоспособности ее продукции на мировом рынке.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".