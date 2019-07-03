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03.07.2019
Военно-промышленный курьер

"Молния" на экспорт

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Источник изображения: Фото: vympel-rybinsk.ru

Ярославские "оборонщики" ищут новые точки роста

Значительный рост экспорта продукции оборонных предприятий Ярославской области, прогнозируемый экспертами, основан на амбициозных планах и реальных экономических возможностях. Региону, занимающему в Центральном федеральном округе первое место по промышленному потенциалу, есть что предложить самому взыскательному зарубежному покупателю.

Возможности ярославцев во взаимодействии с Рособоронэкспортом обсуждены на выездном совещании, ставшем частью деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2019".

Регион с советских времен известен как крупнейший центр судостроения, автомобильной и химической промышленности, а сегодня готов осваивать новые направления и рынки. Ярославский радиозавод считается одним из лучших в отрасли по технической оснащенности. Ростовский оптико-механический завод выпускает прицелы, превосходящие немецкие и французские аналоги. В ближайшее время пойдет в серию ярославской дизель, работающий на четырех видах топлива. Эти и другие примеры продукции, потенциально привлекательной для зарубежных рынков, приводились на совещании в Кубинке, организованном по инициативе генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева, также занимающего должность заместителя председателя Союза машиностроителей России и являющегося куратором Ярославского регионального отделения этой общественной организации.

“ Портфель экспортных заказов на продукцию оборонных предприятий Ярославской области превышает 700 миллионов долларов ”

"Область вносит весомый вклад в функционирование Союзмаша и российского ОПК в целом. Но сегодня нам нужно совместно определить новые точки роста, предметно для продуктовой линейки каждого предприятия и исходя из потребностей конкретных зарубежных региональных рынков. Предприятия промышленности также должны понимать, что Рособоронэкспорт – это не только экспортно-импортные операции, но еще и широчайшие возможности для развития – от привлечения банковских кредитов и зарубежных инвестиций до поставок в другие страны в том числе гражданской продукции, например через офсетные программы", – сказал в ходе заседания Александр Михеев.

Участники совещания обсудили задачи предприятий на перспективу, наибольшее внимание уделив вопросам диверсификации производств и дальнейшему наращиванию экспортных возможностей высокотехнологичной промышленности региона.

Совещание состоялось в продолжение переговоров Александра Михеева с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. "На международном рынке вооружений продукция предприятий региона хорошо известна, их общий вклад в военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами весьма существен. При этом областной ОПК обеспечивает работой тысячи человек, активно участвуя в производстве высокотехнологичных наукоемких изделий для всех видов Вооруженных Сил. Часть продукции ярославских предприятий поставляется инозаказчикам по контрактам Рособоронэкспорта. К примеру, высоким спросом на мировом оружейном рынке пользуются катера проекта 12418 "Молния" рыбинского судостроительного завода "Вымпел" и авиадвигатели "ОДК-Сатурн". Вместе с промышленностью региона мы активно работаем на мировом рынке. Портфель экспортных заказов на продукцию оборонных предприятий Ярославской области сегодня превышает 700 миллионов долларов", – заявил по итогам встречи Александр Михеев.

"Ярославская область как промышленно развитый регион нацелена на развитие своего экспортного потенциала в русле стратегических задач, поставленных президентом страны, – отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – В соответствии с национальным проектом "Международная кооперация и экспорт" у нас реализуются четыре региональных подпроекта, главная задача которых – укрепление кооперационных связей с потенциальными зарубежными заказчиками и в первую очередь речь о предприятиях оборонно-промышленного комплекса. При содействии Рособоронэкспорта мы готовы предложить иностранным партнерам самые современные разработки в сфере двигателе- и судостроения, радиоэлектроники, средств связи, спасения и навигации, авиационных двигателей. Успешное выполнение предприятиями внутренних и внешнеторговых контрактов способствует эффективному развитию региона в целом".


Василий Москвин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (788) за 2 июля 2019 года

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Германия
Россия
Франция
Компании
Вымпел СЗ
РОЭ
РТИ ОАО
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Персоны
Михеев Александр
Проекты
1241 Молния
АРМИ-20XX
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