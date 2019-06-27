Британские F-35B приняли участие в первых боевых миссиях

Британские многофункциональные малозаметные истребители с укороченным взлетом и вертикальной посадкой Lockheed Martin F-35B Lightning, дислоцированные на Кипре, приняли участие в первых боевых вылетах. Самолет был задействован в миссиях против "Исламского государства" (*движение запрещено на территории Российской Федерации - прим.ред.).

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Министр обороны Великобритании Пенни Мордаунт, выступая на пресс-конференции Королевских ВВС (RAF), заявила, что начиная с 16 июня F-35B, входящие в штат военно-воздушных сил Англии, ведут боевые действия против "Исламского государства".

Самолеты из 617-й эскадрильи RAF Dambusters (она является сводным соединением и укомплектована смешанным персоналом как из ВВС, так и из Королевского флота) на сегодняшний день совершили 13 вооруженных миссий в небе Ирака и Сирии в рамках операции Shader (миссия Великобритании по противодействию "Исламскому государству" на Ближнем Востоке).

Первое боевое крещение истребителя состоялось всего шесть месяцев спустя после объявления первоначальной боевой готовности в январе, и через месяц после того, как шесть F-35B были переведены на авиабазу на Кирпе под предлогом подготовки к будущим операциям вдали от места постоянного базирования.

В сентябре 2018 года министерство обороны Великобритании объявило, что характер миссии против Исламского государства сместился с ударных операций на мисси наблюдения и разведки, и это отражено в первых операциях F-35B, в ходе которых оружие не применялось. F-35B действует совместно с шестью истребителями Eurofighter Typhoon FGR4s, которые находятся в регионе с начала боевых действий против ИГ в сентябре 2014 года.