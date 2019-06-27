Тегеран не будет пытаться получить ядерное оружие из-за религиозных убеждений, заявляет Зариф

Дубай. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что разработка ядерного оружия противоречит религиозным убеждениям жителей страны, сообщает во вторник телеканал "Пресс-ТВ".

"Зариф заявил, что Исламская республика Иран никогда не будет пытаться получить ядерное оружие из-за религиозных убеждений и стратегических взглядов", - отмечает телеканал.

Кроме того, иранский министр заявил, что Тегеран нацелен на противодействие распространению оружия массового поражения в мире и в ближневосточном регионе.

"Мы пытаемся создать мир и регион, свободный от химического оружия и оружия массового поражения", - сказал Зариф.

Глава иранского МИД также напомнил о недавнем решении президента США Дональда Трампа отменить удар по Ирану из-за нежелания убивать 150 иранцев.

"Вы действительно переживали за 150 человек? Сколько людей вы убили с помощью ядерного оружия? Сколько поколений вы уничтожили посредством этого оружия?" - сказал Зариф.