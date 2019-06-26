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26.06.2019
ТАСС

Чемезов заявил, что доля России в глобальном экспорте вооружений составляет более 20%

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: Станислав Залесов / Коммерсантъ

По словам главы Ростеха, РФ занимает второе место в мире по производству и экспорту оружия

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Доля РФ в глобальном экспорте оружия превысила 20%, сообщил во вторник глава Ростеха Сергей Чемезов на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

"Доля нашей страны в глобальном экспорте вооружений составила более 20%", - сказал он.

По его словам, Россия уверенно занимает второе место в мире по производству и экспорту оружия. Главным конкурентом остаются США.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил данные, согласно которым валютная выручка от экспорта продукции военного назначения выросла на 45%, а совокупный портфель заказов достиг рекордного значения - почти 54 миллиарда долларов.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
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