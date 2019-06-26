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26.06.2019
bmpd.livejournal.com

Барражирующий боеприпас "Ланцет" разработки Концерна "Калашников"

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Как сообщило информационное агентство РИА Новости, АО "Концерн "Калашников" создал первый в Российской Федерации барражирующий дрон-камикадзе "Ланцет". Об этом заявил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.

Барражирующий боеприпас "Ланцет" разработки АО "Концерн "Калашников" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2019" (с) Алексей Паньшин / РИА Новости / Россия сегодня

"После презентации первого продукта, поступило много просьб, чтобы изделие не теряло видеоконтакт с оператором до соприкосновения с целью. Сегодня мы представляем мировую премьеру. Второй продукт в линейке ударных беспилотников - "ZALA Ланцет", - сказал Дмитриев на традиционной ежегодной презентации концерна в преддверии форума "Армия-2019".

Как в свою очередь заявил журналистам гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, новый интеллектуальный комплекс "ZALA Ланцет" включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент. "В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше", - сказал Чемезов.

Ранее на выставке IDEX в Абу-Даби "Калашников" представил дрон-камикадзе "Куб". Однако данный беспилотник не имел телевизионного канала наведения. Кроме того, у нового дрона "Ланцет" увеличилась масса полезной нагрузки.

Видео (с) АО "Концерн "Калашников" :

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
КУБ
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Дмитриев Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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