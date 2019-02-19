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19.02.2019
bmpd.livejournal.com

Ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА" от концерна "Калашников"

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Как сообщает АО "Концерн "Калашников", в рамках Международной выставки вооружений и военной техники IDEX-2019 в Абу-Даби Концерн "Калашников" (входит в Ростех) представил новое интеллектуальное оружие - высокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА".

(с) АО "Концерн "Калашников"

Комплексы с беспилотными носителями управляемых боеприпасов являются в настоящее время одним из самых перспективных направлений в развитии беспилотных авиационных систем. "КУБ-БЛА" предназначен для поражения удаленных наземных целей. Беспилотный летательный аппарат доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную, либо по изображению с целевой нагрузки наведения.

"Этот комплекс - это шаг к абсолютно новому ведению боевых действий. Мы уверенно держимся в первых рядах среди стран-производителей такого рода вооружений", - заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. "Высокоточный беспилотный снаряд летит до 30 минут со скоростью 130 км в час. Заряд на данном комплексе доставляется к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности - как малых, так и на больших высотах. Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО".

Преимуществами комплекса являются скрытый запуск, высокая точность выстрела, бесшумность и простота в обращении. Диапазон скоростей 80-130 км/ч., продолжительность полета 30 минут, масса полезной нагрузки 3 кг., габариты 1210*950*165 мм. Ударный беспилотный комплекс успешно прошел испытания и готов к применению.

Группа компаний ZALA AERO - ведущий российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем, уникальных целевых нагрузок и других технических средств, обеспечивающих их применение. С января 2015 года группа компаний ZALA AERO входит в АО "Концерн "Калашников".


18.02.2019
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Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Беспилотные системы
Концерн Калашников
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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