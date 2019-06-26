Превратят ли джихадисты "Железный купол" Израиля в сито

Портал 9tv.co.il опубликовал аналитическую статью Мартина Шермана , основателя и исполнительного директора Израильского института стратегических исследований, под заголовком "Трещины в "Железном куполе"?"

Постепенно становится ясно, что колоссальные инвестиции в оборонительные системы обернулись непомерным и дорогостоящим провалом, ну или в лучшем случае - лишь очень частичным и временным успехом. Настало время переосмыслить стратегическую парадигму Израиля.

Крайне важно напомнить, что последний раунд боевых действий между Израилем и сектором Газы, находящимся под властью ХАМАСа, вызвал серьезные вопросы по поводу рациональности стратегических доводов, лежащих в основе укрепления системы противоракетной обороны Израиля, и в первую очередь — хваленого "Железного купола".

Фактически сомнения по поводу эффективности этой системы стали зарождаться еще до того, как в начале мая на Израиль обрушились мощные ракетные залпы. Ведь уже тогда несколько выпущенных из Газы ракет не были перехвачены и попали в жилые дома в Беэр-Шеве и поселке Мишмерет к северу от Тель-Авива. Две же и вовсе упали неподалеку от Тель-Авива, к счастью, не причинив ущерба.

Согласно израильским военным источникам, во время последнего столкновения ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили из Газы по израильской территории 690 ракет и минометных снарядов. Около 90 из них не сумели перелететь через границу. Из остальных - 240 были сбиты системой "Железный купол", оценивающей, упадет ли ракета на открытой местности или ее необходимо перехватить.

Согласно официальным сообщениям, попытки перехвата ракет системой были успешны на 87%, но 35 ракет все же долетели до городских районов. Четверо израильтян было убито, более чем 200 людям потребовалась медицинская помощь.

Среди экспертов существует широкий консенсус по поводу того, что наступление следующего и, возможно, куда более масштабного и интенсивного раунда боевых действий является лишь вопросом времени. И это более чем удручает.

Одной из причин, которой можно объяснить снижение эффективности "Железного купола", стала особенно высокая интенсивность обстрелов Израиля за короткий промежуток времени. Так или иначе, последние результаты перехвата ракет вызвали скептицизм, и даже насмешку, пусть и не вполне обоснованную, по поводу реальной эффективности системы "Железный купол" в защите гражданского населения Израиля. Кое-кто даже позволил себе едкие и, вообще говоря, не слишком справедливые слова, мол, это не "Железный купол", а "Железное сито".

Конечно, подобное утверждение является уж слишком резким. В конце концов, "Железный купол" без всякого сомнения, стал выдающимся технологическим достижением, благодаря которому в прошлом удалось значительно уменьшить человеческие жертвы и сократить физический ущерб, который в противном случае был бы причинен Израилю. Тем не менее, в свете все же далеко не столь успешных итогов применения "Железного купола", безусловно, возникают веские основания для критического пересмотра стратегических доводов, лежащих в основе его использования.

Базирующиеся в Газе террористические группировки вновь и вновь демонстрируют способность превращать даже обычные детские игрушки вроде воздушных змеев в оружие, попутно вынуждая Израиль создавать дорогостоящие оборонительные системы (вроде "Железного купола") для защиты от крайне дешевых средств нападения (например, минометных снарядов).

Вряд ли стоит считать фантазией то, что уже в обозримом будущем Израилю придется столкнуться с ракетами, оборудованными несколькими боеголовками, разлетающимися непосредственно перед перехватом и тем самым значительно усложняющими перехват. Вполне возможно и создание террористами противовоздушных средств, способных ограничить или, по крайней мере, серьезно уменьшить нынешнюю свободу действий Израиля в небе над сектором Газа.

Однако еще опаснее то, что Израилю, возможно, придется противостоять угрозе целых стай беспилотников, оборудованных, скажем, биологическими или химическими зарядами и направляемых на близлежащие израильские населенные пункты.

Eadaily отмечает, что такая ситуация сделает полностью бессмысленным противотуннельный барьер, обошедшийся израильским налогоплательщикам в миллиард долларов. И вряд ли стоит отрицать подобный сценарий как совершенно неправдоподобный.