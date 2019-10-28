Армия США: стратегия многосферного доминирования

Командование американских Сухопутных войск намерено достичь глобального превосходства к 2035 году

В годы холодной войны американская Армия находилась на пике своего могущества. Армады танков и различных бронемашин должны были своими бронированными клиньями взламывать оборону противника, тогда как волны рвущихся к ЛаМаншу советских "бронированных монстров" готовы были остановить экипажи многочисленных ударных вертолетов "Кобра" и "Апач", а также боевые расчеты противотанковых комплексов и реактивных систем залпового огня М270 MLRS с неуправляемыми реактивными снарядами, снаряженными самоприцеливащимися противотанковыми боеприпасами, бьющими сверху в самое уязвимое место танка.

В тыл врага в считанные дни могли высадиться несколько дивизий 18го воздушнодесантного корпуса, тогда как с фронта позиции противника была готова штурмовать многочисленная мотопехота, да еще и не простая, а с ядерными "минидубинками" – ядерным надкалиберным боеприпасом субкилотонной мощности М388 "Дэйви Крокет", применять который можно было из особого 120мм или 155мм безоткатного орудия. Американские войска получили более 2 тыс. таких боеприпасов, избавляться от которых "за ненадобностью" стали только в конце 1960х – начале 1970х. Кстати, стояли такие "гранатометы" и на вооружении американских десантников, с которыми тем надлежало высаживаться парашютным способом в тыл врага. Что бы они там с ними натворили, наверное, не задумывались даже самые осторожные американские генералы. В свою очередь мощные огневые удары по противнику на полях сражений должна была наносить многочисленная полевая артиллерия, которая среди прочего насчитывала огромные 203мм самоходные гаубицы М110, способные вести огонь атомными снарядами М422 (Т317) с ядерными боезарядами W33 максимальной мощностью 40 кт.

Наконец, на самый крайний случай Сухопутные войска имели в своем распоряжении и атомную дубинку "быстрого реагирования" – несколько сотен пусковых установок баллистических ракет средней дальности (БРСД) "Першинг I/II", оснащенных ядерными боевыми частями. В общей сложности было выпущено более тысячи ракет обоих типов, поступивших в… полевую артиллерию Армии США.

"Ракета "Першинг": мир через силу", так озаглавлена статья на сайте компании Lockheed Martin, в которой кратко рассказывается о создании этих БРСД и о той роли, которую они сыграли в "принуждении" Москвы к миру. "Если бы мы не разместили (ракеты "Першинг" в Европе), то сегодня у нас не было бы Договора РСМД", – заявил, выступая в Техасе в 1988 году, тогда еще вицепрезидент США Джордж Буш.

Конечно, не хватало армейским генералам для полного набора еще и мощного авиационного кулака, но летчики в 1947 году после многих лет борьбы все же вырвались из цепких лап Армии и создали свой собственный вид вооруженных сил, а два "полных авиационных набора" потянуть не смог бы даже огромный американский военный бюджет. Ему и так хватало моряков, которые создали свой авиационный кулак и стойко отбивали все нападки на него со стороны командования Военновоздушных сил, которые то осуществляло в первые послевоенные десятилетия.

Пришлось ограничиться в основном вертолетами, но зато их было очень много и они могли решать широкий круг задач.

И вдруг… Советский Союз, а вместе с ним и Организация Варшавского Договора распались сами по себе. Без всяких ядерных ударов, многотысячных десантов и танковых клиньев из "Абрамсов" и союзных им "Леопардов" и "Челленджеров". Конгресс и, как говорится, "весь американский народ" тут же на радостях потребовали так называемых дивидендов мирного времени, а проще говоря – сокращения военных расходов. Воля народа и Конгресса – священна, а потому бюджет Пентагону существенно урезали.

И в первую очередь досталось именно Сухопутным войскам, у которых постепенно по тем или иным причинам забрали "Першинги" и почти все способные применять тактические ядерные боеприпасы крупнокалиберные артиллерийские орудия, а также многое другое. Более половины танков и значительную часть бронемашин и другой военной и специальной техники отправили на склады, а коечто и вовсе – в утиль. Заодно радикально сократили количество дивизий и численность личного состава в целом.

Серьезно были секвестированы также расходы на закупку уже имеющихся в "продуктовом наборе" компаний вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ), а также на разработку новых образцов. Пошатнулось даже американское военное искусство – в части, касающейся Сухопутных войск и их боевого применения в войнах будущего.

Армия и военнопромышленный комплекс (ВПК) от всего этого были, мягко говоря, не в восторге, но поделать ничего с этим "безобразием" не могли. Фактически, операции "Щит пустыни" и "Буря в пустыне" стали лебединой песней СВ США, после чего их боевой потенциал стал постепенно, но неуклонно снижаться. Вашингтон уверовал в своей исключительности и в отсутствии равной ему на мировой арене силы, а потому пришел к выводу, что для эффективного исполнения роли международного полицейского ему больше подходят мобильные силы – авиацию, флот и морскую пехоту. Хотя и те тоже подверглись секвестированию на предмет получения "дивидендов мирного времени".

НОВЫЕ РЕАЛИИ

Следующий удар по Сухопутным войскам США нанесла война с глобальным террором, начавшаяся в новом тысячелетии. Дело в том, что Пентагон, ввязавшись в длительную ближневосточную эпопею, сразу же столкнулся с тем, что заточенная на длительное крупномасштабное противоборство с огромной и могучей Советской Армией армейская структура времен холодной войны оказалась не очень подходящей для ведения скоротечных экспедиционных операций, характерных для войны с глобальной террористической сетью и решения на Большом Ближнем Востоке других задач в интересах нацбезопасности США. Как результат – переход на бригадную структуру, в которой бригада является основным тактическим соединением СВ, способным вести боевые действия в ходе наступательных и оборонительных операций.

В результате проведенной реформы были созданы три вида бригад: боевые бригадные группы (иногда их называют просто боевыми бригадами), бригады функциональной поддержки (обеспечения) и бригады многофункциональной поддержки.

Первые, в свою очередь, подразделяются на пехотные (легкие) боевые бригадные группы, боевые бригадные группы "Страйкер" (фактически, их можно называть механизированными бригадами) и бронетанковые боевые бригадные группы. Все они имеют постоянный состав, что обеспечивает им более высокую степень боеготовности.

В свою очередь, бригады функциональной поддержки призваны оказывать специализированную поддержку Сухопутным войскам на уровне объединенных командований, корпусов, дивизий и пр. (бригады ПВО, инженерные, военной полиции, авиационные, медицинского обеспечения и пр.), а бригады многофункциональной поддержки, коих всего пять типов – боевые авиационные, боевого обеспечения, тылового обеспечения, артиллерийской поддержки (артиллерийская бригада) и разведки поля боя, предназначены в основном для обеспечения боевых действий боевых бригадных групп.

Мобильные, не очень многочисленные (в среднем, около 4 тыс. человек) и, мягко говоря, не особо отягощенные тяжелой военной и специальной техникой боевые бригадные группы очень хорошо подходили для войны с террором и наведения полицейского порядка там, где не было мощного и хорошо вооруженного противника.

Причем, что интересно, количество этих боевых бригадных групп на протяжении последних лет неуклонно снижалось: если в 2010 году в регулярных войсках насчитывалось 45 боевых бригадных групп, а в Сухопутных войсках Нацгвардии – 30, то в 2014 году их было, соответственно, 37 и 28, а в 2016м стало уже 30 и 28. Сегодня их попрежнему 58, но распределение иное: в регулярных войсках – 31, в СВ Нацгвардии – 27.

С бригадами поддержки в целом ситуация наблюдалась аналогичная. К примеру, в 2015 году у 101й воздушнодесантной дивизии "реквизировали" одну из двух боевых авиационных бригад, что выглядело совершенно не объяснимо. Да, во всех дивизиях СВ США – по одной авиабригаде, но 101я дивизия – главная сила для проведения десантноштурмовых операций, а две авабригады ей нужны были для того, чтобы за раз бросить в тыл врага одну боевую бригадную группу в полном составе. Но именно бригаду с тяжелыми транспортными "Чинуками" у десантников и забрали. Решение объяснили необходимость сэкономить средства в условиях секвестра военного бюджета.

В последние годы ситуация вновь радикально изменилась. Прописав в своей Стратегии национальной обороны тезис о возрождении соперничества великих держав, США приступили к перестройке национальных ВС под новые задачи.

И в первую очередь это вновь коснулось именно Армии, которая теперь должна не бегать по горам и пустыням в поисках террористов, а быть готовой к войне с сильным противником – таким, как Китай и Россия. Да причем войне не совсем простой – многодоменной, то есть ведущейся во всех доменах или сферах, включая космос и киберпространство (в российской военной науке в этом случае принято использовать термин "многосферность" – многосферное сражение и т.п.).

Новые задачи потребовали и новой стратегии развития. И она появилась: 16 октября 2019 г. в рамках очередной конференции Ассоциации СВ США был официально обнародован новый документ, который озаглавлен "Стратегия модернизации Армии 2019: инвестируй в будущее" (2019 Army Modernization Strategy: Investing in the Future) и должен стать для командования СВ США путеводной звездой в деле их модернизации.

ШЕСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ

Главная задача нового документа – описать, как будет вся Армия – регулярные войска, Сухопутные войска Национальной гвардии, Резерв СВ и гражданский компонент (гражданские служащие) – трансформироваться из того, чем она является сейчас, в силу, способную с высокой эффективность вести многодоменные операции, что в конечном итоге позволит ей "сохранить свои позиции как сухопутной силы, доминирующей в глобальном масштабе".

Согласно новой стратегии, к 2028 году американская Армия должна быть готовой вести многодоменные операции на одном театре военных действий (ТВД), а к 2035 году – одновременно на нескольких ТВД. Вести, конечно, не в гордом одиночестве, а в составе группировок объединенных сил ВС США.

В новом документе подробно рассматриваются вопросы о том, как и кем конкретно будет осуществляться модернизация Сухопутных войск США, а также о том, какие доктринальные и иные документы необходимо разработать для того, чтобы американские генералы и подчиненные им войска могли успешно воевать во всех доменах. Впрочем, более интересно то, чем, то есть каким вооружением, военной и специальной техникой, собирается американская "пятидоменная" Армия воевать в будущем.

Здесь все достаточно просто. В рамках СВ США еще некоторое время назад были определены шесть главных направлений, в рамках которых американские военные и ВПК США ведут разработку новых образцов ВВСТ. О них рассказывается и в новой стратегии. Специалистам они в целом известны, но мы все же дадим им краткую характеристику.

В первую очередь речь идет о создании для СВ США ударного высокоточного ракетного оружия большой дальности (Long Range Precision Fires), с помощью которого те смогут "преодолеть и нейтрализовать неприятельские системы ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD), обеспечивая военное превосходство на всех уровнях". В рамках даннного направления, на которое Пентагон на 2020 финансовый год (ф.г.) запросил 1, 3 млрд долларов, осуществляются программы создания:

– стратегической системы наступательного оружия (Strategic Fires) – гиперзвукового ракетного комплекса, два контракта на создание которого выданы в 2019 финансовом году;

– баллистической ракеты средней дальности (Precision Strike Missile) – именно для этого Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности;

– управляемого артиллерийского боеприпаса увеличенной дальности (Extended Range Cannon Artillery).

Второе по важности направление – создание семейства боевых бронированных машин нового поколения (Next Generation Combat Vehicle), в рамках которого ведутся работы по четырем основным программам, совокупные расходы на которые в 2020 ф.г. могут составить 2 млрд долларов:

– опционально обитаемая боевая машина пехоты (Optionally Manned Fighting Vehicle), которая заменит устаревшу уже и физически, и морально БМП "Брэдли";

– бронированная многоцелевая боевая машина (Armored MultiPurose Vehicle) – новый бронетранспортер и создаваемые на его базе различные специализированные машины (медикоэвакуационная, ремонтноэвакуационная, самоходный миномет и пр.), которые заменят в СВ весь огромный парк БТР М113 и машин на его базе;

– легкий танк (программа Mobile Protected Firepower), одно из главных требований к которому – возможность его перевозки военнотранспортными самолетами С17;

– роботизированная боевая машина (Robotic Combat Vehicle – RCVS) – безэкипажная боевая машина, а точнее целое семейство машин, предназначенных для транспортировки пехоты на поле боя и оказания ей огневой поддержки.

Экипировка американского солдата в ближайшем будущем. Фото с сайта www.army.mil

Третье по счету, но не менее важное, чем два предыдущих, направление – создание семейства летательных аппаратов, способных осуществлять вертикальный взлет и посадку, то есть как вертолетов, так и конвертопланов (Future Vertical Lift – FVL). Основная задача работ здесь – "повысить маневренность, продолжительность действий, ударную мощь и живучесть армейской авиации, что даст возможность увеличить ее радиус действия и эффективность в борьбе с равным по силе противником".

В рамках этого направления, на которое в запросе на 2020 ф.г. Пентагон прописал 0, 8 млрд долларов, работы ведутся по четырем программам:

– перспективный разведывательноударный летательный аппарат (Future Attack Reconnaissance Aircraft – FARA) – предусматривается создание легкого вертолета на замену снятому с вооружения вооруженному разведчику OH58 "Кайова" (заметим, что это уже четвертая попытка создать замену ОН58, три предыдущие потерпели фиаско);

– перспективный штурмовой летательный аппарат большой дальности (Future Long Range Assault Aircraft – FLRAA) – создаваемый в интересах Армии, Корпуса морской пехоты и Командования сил спецопераций ВС США многоцелевой летательный аппарат, который предназначен для замены всего парка вертолетов UH60 "Блэкхок" и, в перспективе, АН64 "Апач". На вооружение новая машина должна поступить в 2030 году;

– перспективная беспилотная авиационная система (Future UAS);

– модульные системы с открытой архитектурой (Modular Open Systems Architecture).

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

В рамках направления "Сетевые технологии и связь" (Network), на которое на 2020 ф.г. запрошено 2, 3 млрд долларов, реализуются четыре программы, призванные повысить эффективность управления силами и средствами в ходе ведения многодоменных операций, а в рамках направления "Противовоздушная и противоракетная оборона" (Air and Missile Defense), на которое в 2020 ф.г. могут потратить 1,4 млрд долларов, предусматривается создание новых систем оружия, радиотехнического и иного вооружения, а также разработка передовых технологий с целью радикального повышения защищенности армейских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника. В данном случае работы ведутся также в рамках четырех главных программ, в ходе которых создаются заново или адаптируются под нужды СВ США уже существующие за рубежом системы противовоздушной и противоракетной обороны малой и средней дальности. В частности, принято решение о закупке дял СВ и КМП США израильских комплексов ПРО типа "Железный купол", которые будут интегрированы в систему управления силами и средствами ПВО/ПРО этих видов ВС США. Разрабатывается также система защиты от огня, который противник ведет с закрытых позиций (Indirect Fire Protection Capability).

Наконец, в рамках шестого направления, которое получило название "Soldier Lethality", что можно перевести как "Огневая мощь солдата", и обойдется в 2020 ф.г., если на то будет воля Конгреса, в 0, 8 млрд долларов, реализуются четыре главные программы, целью которых является создание двух образцов стрелкового оружия нового поколения, а также усовершенствованной системы ночного видения (Enhanced Night Vision Goggle – Binocular) и, что самое, пожалуй, интересное – интегрированной системы дополненной реальности (Integrated Visual Augmentation System).

В рамках последней создается система, включащая очки дополненной реальности, которые, по замыслу американских военных, позволят им повысить эффективность подготовки личного состава и ведения ими боевых действий в условиях многодоменных операций. Фактически, в новых очках боец будет видеть реальный мир, на который будут накладываться изображения так называемого пользовательского интерфейса с дополнительной информацией.

"Армия должна быть модернизирована сегодня, а иначе мы проиграем следующую войну", – написал 27 сентября 2019 года министр СВ США Райан Маккарти.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО