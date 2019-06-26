Первый замгендиректора КРЭТ: в два раза увеличим выпуск гражданской продукции к 2020 году

Владимир Зверев — о новых продуктах в сфере телемедицины, инфраструктуры для электромобилей и систем для беспилотных летательных аппаратов

Крупнейший российский разработчик и производитель бортового радиоэлектронного оборудования — концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) — эффективно решает вопросы диверсификации производства и наращивает темпы выпуска гражданской продукции. В частности, КРЭТ планирует выходить на рынки телемедицины, инфраструктуры для электромобилей и систем для беспилотных летательных аппаратов. Об этом в рамках Международного форума "Армия-2019" в интервью ТАСС рассказал первый заместитель генерального директора АО "КРЭТ" Владимир Зверев.

— Какие новинки представит КРЭТ на форуме "Армия-2019"?

— На форуме "Армия-2019" концерн представит новое пилотажно-навигационное оборудование для самолетов, вертолетов и авиационных беспилотников, а также целый комплекс приборов, разработанных в рамках программы диверсификации, которое не уступает зарубежным аналогам. В частности, предприятие АО "АП-Восход" продемонстрирует универсальную систему измерения воздушных параметров с использованием многофункциональных сферических приемников воздушных давлений ПВД и новую уникальную систему измерения высотно-скоростных параметров СИВСП-БЛА для беспилотных летательных аппаратов и перспективных скоростных вертолетов.

АО "КБПА" в составе единой экспозиции КРЭТ продемонстрирует ряд новинок, применяемых в электроприводах автоматического управления беспилотников и интегрированную пилотажно-навигационную систему, не уступающую зарубежным аналогам по всем характеристикам и имеющую более низкую стоимость. АО "РПЗ" представит средства индивидуальной защиты — маску-респиратор и приборы для очистки и обеззараживания воздуха. Основанные на уникальной технологии, изделия обеспечивают эффективность против любых типов микроорганизмов (включая туберкулезную палочку), спор плесени и грибов, бактерий, вирусов и неприятных запахов.

— Какая сейчас доля выпуска гражданской продукции на заводах КРЭТ?

— В 2018 году доля выпуска гражданской продукции холдинга составила 9,3%. В соответствии с утвержденной программой деятельности АО "КРЭТ", в 2020 году доля выпуска гражданской продукции должна вырасти до 20%.

— Арктический регион сейчас является очень перспективным направлением. Какие наработки есть у КРЭТ для Арктики?

— Вся техника, которая идет в Арктический регион — автомобили, тягачи и, в первую очередь, конечно, авиация имеют арктическое исполнение. Это значит, что значительно улучшены их характеристики в области низких температур.

На сегодняшний день наша техника уже может работать в жестких условиях Арктики даже при температуре – 60 градусов, тогда как во всем мире используется температурная планка – 40 градусов

Вся техника, которая там эксплуатируется, имеет короткие сроки выхода на рабочие режимы из-за критических температур. То есть сроки подготовки, тестирования, проведения настроечных работ сокращены до минимума, для того, чтобы эта техника работала именно в жестких условиях холода.

— Навигационная система радиозондирования атмосферы "Полюс" применяется в Арктике? Какие отличительные особенности этой системы?

— Да, "Полюс" в настоящий момент используется в Арктическом регионе. Сегодня Росгидромет переходит на подобные системы зондирования нового поколения. Комплекс состоит из наземной базовой станции слежения и запускаемого в свободный полет радиозонда МРЗ-Н1. "Полюс" предназначен не только для получения метеорологической информации, но и для измерения радиации, уровня промышленных выбросов. Также он может предупреждать о природных и техногенных катастрофах. Может помогать прогнозировать изменения климата в глобальном масштабе.

Кроме того, навигационные радиозонды МРЗ-Н1 используются на космодроме Байконур — серийные поставки осуществляются с 2013 года. Они применяется для исследования специальных параметров космодрома, то есть концентрации озона или радиации, влажности воздуха, скорости ветра. Эти параметры необходимы для безопасного запуска ракет. Радиозонд работает в системе с радиолокационной станцией (РЛС).

— Предприятие КРЭТ "Радий" принимает участие в разработке и оснащении метеорологической инфраструктуры космодрома Восточный. Какие системы будут поставлены на Восточный? С какими характеристиками?

— Прежде всего, это метеолокаторы, которые обеспечивают в автоматическом режиме зондирование атмосферы в районе космодрома в интересах обеспечения безопасности пусков. Собирается информация о состоянии возмущенности атмосферы, влажности, температуры, наличии облачности и т.д. Именно эти факторы влияют на пусковое оборудование и на обеспечение безопасности старта. Готовится целый ряд метеолокаторов, которые будут справляться с этой задачей.

— Делает ли КРЭТ системы для проектов "умный", "безопасный" город? Где уже реализованы такие системы?

— Для проекта "умный город" АО "КРЭТ" изготавливает интеллектуальные приборы учета электроэнергии, а также линейку электрозарядных станций ФОРА, обеспечивающую технологическую возможность развития электротранспорта.

— В каких регионах России реализованы планы КРЭТ по развитию инфраструктуры электрических зарядных станций? Где в ближайшее время еще появятся электрические зарядные станции?

— География распространения электрозарядных станций ФОРА насчитывает 30 городов (в частности, Москва, Сочи, Иркутск, Тюмень, Оренбург, Саратов, крупнейшие города Московской области) в 12 регионах России. Уже установлены 82 электрозарядные станции. Ориентируясь на инициативу со стороны города Москвы по внедрению электробусов, АО "КРЭТ" разработало ультрабыструю зарядную станцию для электробусов, которая успешно прошла опытную эксплуатацию на территории ГУП "Мосгортранс". Самыми перспективными направлениями установки электрозарядных станций на данный момент является Москва и ближайшее Подмосковье как одни из лидеров по количеству электротранспорта (примерно 15% от общего количества электротранспорта, зарегистрированного в РФ).

— Участвует ли КРЭТ в создании отечественных электромобилей?

— АО "КРЭТ" занимается развитием электрозарядной инфраструктуры для электромобилей, производство самих электромобилей не является компетенцией холдинга. Однако в плановых опытно-конструкторских работах стоит задача разработки и внедрения контроллера, применяемого для управления работой компонентов электробуса.

— Ранее сообщалось, что КРЭТ разрабатывает спецверсию телемедицинского комплекса для дистанционного контроля состояния здоровья. Разработан ли такой комплекс?

— Разработана система Ritmer для удаленного мониторинга состояния человека. Система состоит из персонального телемедицинского кардиорегистратора и программного обеспечения с функцией автоматического анализа электрокардиограммы.

Ritmer может использоваться для дистанционного мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы пациента и организма в целом. При этом информацию получают пациент, наблюдатель и врач

Данные о наличии опасных признаков и полноценная электрокардиограмма позволят принять необходимое решение. Система может применяться в целом ряде сфер: в медицине — для контроля состояния больных, в спорте — для подбора режима нагрузок, в сфере охраны труда — для контроля состояния работников опасных производств, водителей, пилотов, машинистов. Предполагается военное применение для контроля состояния военных специалистов на расстоянии и скрининговое обследование в полевых условиях.

— Какие еще есть у КРЭТ наработки в сфере телемедицины?

— АО "КРЭТ" разрабатывает решения по организации гериатрических оперативных телемедицинских центров для людей старшего поколения и людей с диагнозами сердечно-сосудистых заболеваний.

— Ранее сообщалось, что КРЭТ работает над аппаратурой для вертолета, которая позволит ему управлять группой беспилотников. Разработана ли уже такая аппаратура?

— Аппаратура в стадии разработки. Пока ничего дополнительного сообщить не можем.

Беседовала Милена Синева