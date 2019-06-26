Научный руководитель КГНЦ: на форуме "Армия-2019" представим решение проекта авианосца

Валерий Половинкин о перспективах российской кораблестроительной отрасли

Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) — головная научная организация российской кораблестроительной отрасли. Она определяет облик кораблей будущего. О новых предложениях ученых к форуму "Армия-2019" и Международному военно-морскому салону — 2019 (МВМС) корреспонденту ТАСС рассказал научный руководитель КГНЦ Валерий Половинкин.

— Какие новинки представит КГНЦ на форуме "Армия-2019" и на Международном военно-морском салоне — 2019?

— КГНЦ очень серьезно готовится к этим мероприятиям. Мы там продемонстрируем, в частности, концепт-проекты двойного назначения, которые могут быть использованы в качестве судов снабжения ВМФ и судов обеспечения экономической активности на Севере. Предполагается, что они будут наделены определенными возможностями ледопроходимости. Будет представлено несколько таких проектов. Основой нашей экспозиции, которую мы будем демонстрировать и на "Армии", и на МВМС, будут, конечно, концептуальные проекты боевых надводных кораблей. В первую очередь принципиально новое решение проекта авианосца. Это — полноценный авианосец. Но с определенными ограничениями. Первый вариант концептуального проекта — крупный авианосец с атомной (энергетической) установкой с возможностью размещения на нем до 100 летательных аппаратов и водоизмещением порядка 100 тыс. тонн. Этот вариант мы демонстрировали на "Армии-2017". В прошлом году мы демонстрировали легкий авианосец. Мы не стесняемся этого термина — легкий авианосец. Это традиционная конструкция корабля, которая использовалась и используется специалистами. В этом году мы демонстрируем полноценный с нашей точки зрения авианосец с водоизмещением около 60 тыс. тонн с очень серьезным, сбалансированным парком летательных аппаратов.

— Каковы особенности корабля и его преимущества?

Отличительная черта варианта, который сегодня предлагается флоту, — это авианосец с неатомной энергетической установкой. Он предлагается с газотурбинной энергетической установкой, грубо говоря — с полным электродвижением. Его в определенной степени можно сравнить с английским авианосцем "Королева Елизавета". Они примерно одинаковы по водоизмещению, но по числу летательных аппаратов, автономности и, самое главное, числу точек старта летательных аппаратов преимущество концепт-проекта Крыловского центра имеет место.

Это преимущество традиционно достигнуто за счет того, что мы очень серьезно занимаемся обводами корпуса, пытаемся увеличить площадь палубы — последнее позволит разместить параллельно стартовые позиции, — пытаемся увеличить запасы, и в первую очередь — запасы топлива летательных аппаратов. Вот это мы будем демонстрировать.

С нашей точки зрения, мы ни в коем случае не говорим, что это альтернатива и что мы настаиваем на том, что Минобороны признало наш проект, а не тот проект, который сейчас уже в принципе появился официально, — такой авианосец мы будем проектировать с 2023 года. Это в любом случае альтернативное предложение с неатомной энергетикой. Тем более что за это время благодаря успехам "Сатурна" и наших турбостроителей создан типоразмерный ряд газовых турбин. Мы считаем, что вполне можно надеяться на появление в ближайшее время серийных машин в варианте турбогенератора. Они обеспечат энергетику этого корабля.

Там будет продемонстрировано много других новшеств — и электромеханические катапульты, механическая часть. В целом это получилось интересное решение, интересный корабль.

— Сколько может стоить России постройка нового авианосца в зависимости от проекта?

— Я не сторонник реальных цифр, потому что цифры определяются не только реальным проектом, но и заводом, где он будет строиться, используемыми материалами, парком летательных аппаратов.

Одно могу сказать: стоимость такого авианосца (предлагаемого КГНЦ) по сравнению с его атомным аналогом будет в четыре-шесть раз ниже.

— Концепт-проекты каких кораблей океанской и ближней морской зон представляет КГНЦ?

— Мы традиционно продемонстрируем варианты кораблей океанской зоны, в частности эсминец "Лидер" с определенной модернизацией, а также традиционное для нас направление — класс "корвет", корабли, на строительстве которых мы настаиваем. Они действительно на сегодняшний день получились достаточно удачными с точки зрения главных критериев — мореходности, управляемости, ходкости.

Мы приглашаем на наш стенд. Там будут соответствующие модераторы. Покажут, объяснят. Мы считаем, что там есть что посмотреть. Будут также отдельные элементы энергетики.

Будет представлен "десантник" (десантный корабль — прим. ТАСС). Мы "десантник" рассматриваем как экспедиционный корабль. В понятие "экспедиционный корабль" мы вносим то, что он является платформой для создания кораблей, способных решать несколько основных задач. Наш десантный корабль как раз будет этим отличаться, и он в прямой постановке будет примером экспедиционного корабля.

Это для нашего ВМФ новое направление — создание экспедиционных кораблей. Нам кажется, что тоже этот проект заслуживает внимания. Еще раз хочу повторить — КГНЦ не является сугубо строго проектной организацией. Мы не берем на себя полномочия создавать технические и рабочие проекты. Не наша это вахта. Мы создаем концептуальные проекты кораблей и немножко смотрим в будущее. Проектные организации выбирают, как правило, тот вариант, который либо ограничен технологиями постройки, либо стапельными местами и т.д. Это сложный процесс. Но не было такого случая, чтобы какая-либо проектная организация не учла особенности наших проектов.

Еще про экспедиционные корабли. Любое государство, которое использует Военно-морской флот как элемент своей геополитики, такой класс кораблей должно иметь. Это и события в Сирии показали, это и другие события демонстрируют. О том, что это действительно класс кораблей, который должен быть в составе ВМФ любого морского государства.

— В какой степени учтены предложения КГНЦ в техническом проекте больших десантных кораблей, заложенных на "Янтаре" 23 апреля? Какой номер получил обновленный проект? Что в нем изменится?

— Номер проекта, конечно, известен Крыловскому центру. Но он не узаконен в приказах главнокомандующего ВМФ. Поэтому мы воздержимся от определения этого номера. Формировать номер дано право в том числе и Крыловскому центру. Существуют нормативные документы по определению номера проекта. Они, к сожалению, имеют определенный гриф — каким образом определяется порядок цифр в этом пятизначном числе. Все это оговорено. Конечно, Крыловский центр знает, какой это будет проект, но я бы не хотел об этом говорить.

С точки зрения полного представления экспедиционного корабля корпуса, заложенные на "Янтаре", такими не будут. Скорее всего, это переходный проект. Так оно в жизни и бывает. Создаются проекты кораблей по мере совершенствования задач, которые они решают, а также отработки задач флотом. Флот должен сформулировать, какие задачи будет решать тот или иной корабль и какие задачи он уже способен решить.

Заложенные на "Янтаре" корабли могут рассматриваться как этап на пути перехода к классическому экспедиционному кораблю. Тут я с руководителем Объединенной судостроительной корпорации (Алексеем Рахмановым — прим. ТАСС) согласен.

К нашему удовольствию при разработке этих кораблей учтены наши пожелания, начиная от отдельных технических решений по движителям этих кораблей, по обводам корпуса. Мы с удовольствием отмечаем, что между Объединенной судостроительной корпорацией и Крыловским центром сейчас наладились достаточно доверительные отношения. Аналогично — с Невским конструкторским бюро. Мы постоянно проводим с ними соответствующие совещания. Не вдаваясь в подробности, это и направленность вращения гребных винтов, их размещение, система, которая связана с обеспечением размагничивания корабля, внутренние системы, то есть много решений. Эти корабли большего водоизмещения (по сравнению с проектом 11711), больших возможностей. Это другие корабли, нежели предыдущий проект, первым представителем которого является "Иван Грен". Это другой проект.

Беседовал Сергей Бабкин