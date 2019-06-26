China.com (Китай): будет ли китайская военная промышленность поставлять оружие российской армии? Такой случай уже представился

Возобновление строительства кораблей проекта 23130 означает определенное восстановление российского флота, в котором китайская военная промышленность играет не последнюю роль. Такое сотрудничество особенно важно в условиях антироссийских санкций, когда Китаю предоставляется шанс помочь России, обеспечивая ее тем, что ранее приходилось импортировать с Запада, пишет издание.

23 апреля 2019 года российский фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" возглавил группу кораблей, направлявшихся в Циндао на празднование Дня ВМС КНР. В тот же самый день начались испытания другого корабля проекта 22350 - фрегата "Адмирал флота Касатонов".

Спустя месяц после завершения пробного плавания начали появляться фотографии этого корабля. Среди них весьма впечатляюще выглядит дозаправка в море. Стоит отметить, что к этому приложила руку китайская военная промышленность.

Последний раз испытания кораблей проекта 22350 проводились пять лет назад. "Адмирал Горшков" тогда оказался в крайне "неловком" положении: на большинстве кораблей применялись новейшие разработки, а этот фрегат российская оборонная промышленность снабдила комплексом оружия, создание которого велось медленнее, чем постройка самого корабля. Радиолокационные станции с фазированной антенной решёткой по четырем сторонам, а также основное орудие не были сделаны к сроку, из-за чего строительство фрегата постоянно затягивалось.

В итоге ходовые испытания фрегата "Адмирал Горшков" начались в конце 2014 года. Однако из-за того, что система ПВО не успела пройти проверку, испытания корабля растянулись на четыре года. Сообщается, что в момент, когда всеобщее недовольство достигло предела, даже был уволен гендиректор главного предприятия военной промышленности - Концерна "Алмаз-Антей".

По сравнению с "Адмиралом Горшковым", "Адмирал флота Касатонов" приступал к испытаниям в гораздо лучшем состоянии, так как шел по уже проторенной дорожке. По официальным российским данным, фрегат "Адмирал Касатонов" уже давно был готов к испытаниям, но необходимо было подождать, когда приведут в порядок "Адмирала Горшкова". Поскольку путь второму фрегату уже проложил первый, его планируют принять на вооружение не ранее 2019 года.

На фотографиях, представленных в общем доступе, видно, что в ходе испытаний фрегат "Адмирал флота Касатонов" осуществил дозаправку в море с участием среднего морского танкера проекта 23130 "Академик Пашин", испытания которого также проходили в это время.

Судьба танкеров была непростой как во времена Советского Союза, так и в Российской Федерации. После того как в 1982 году было выпущено два средних морских танкера, один из которых сопровождал "Адмирала Горшкова" во время поездки в Китай, новые не создавались на протяжении следующих 37 лет. Их строили, но создание некоторых крупных морских танкеров было остановлено из-за распада СССР, а те, что были закончены, продали Китаю и Индии.

Под "танкером" в данном случае стоит понимать судно обеспечения, но этого понятия в СССР еще не существовало. Вслед за изменением типа корабля, между танкером и судном обеспечения в дальнейшем не осталось практически никакой разницы. Корабли проекта 23130 преимущественно предназначались для жидкого топлива, но могли перевозить и твердое.

Полное водоизмещение кораблей проекта 23130 составляет более 10 тысяч тонн, после того как они были переделаны из гражданских судов, на их корпусах осталось немало элементов, напоминающих об их прошлом. Главной особенностью этих кораблей является сама система снабжения, которую предоставила китайская сторона. Ранее сообщалось, что Невский судостроительно-судоремонтный завод закупил у предприятий города Ухань два комплекта оборудования для горизонтальной подачи сухого и жидкого топлива, а также один комплект для вертикальной подачи.

Несмотря на то, что судно обеспечения не такое заметное, как боевой корабль, оно представляет собой воплощение боевой мощи океанского флота. Тот факт, что в СССР, а затем и в России 37 лет не строили судна обеспечения, свидетельствует, что российский флот сел на мель, а возобновление строительства кораблей проекта 23130 означает некоторое восстановление российского флота.

Стоит задуматься о той немалой роли, которую в этом "восстановлении" сыграла военная промышленность Китая.

В последние годы в Китае не переставая говорили, что российский флот медленно строит корабли, и он как раз может поставлять туда свои военные корабли класса 054А. Фактически эти разговоры родились от недостаточного понимания ситуации в российском флоте. Ранее акцент в нем делался на оборону ближайших морей и сохранении своего присутствия в океанах. Если не брать в расчет прекращение поставок украинских двигателей, российская судостроительная промышленность была вполне самодостаточной.

В таком случае может ли Китай помочь развитию российского флота? Конечно, да. Хорошим примером этому служит сотрудничество в рамках проекта 23130. Основная проблема российской военной промышленности заключается в ослаблении национальной мощи, в результате чего она может сосредоточить свое внимание только на производстве вооружения и снаряжения в целом, а не на конкретных направлениях. В условиях санкций китайской военной промышленности предоставляется шанс помочь России с тем, что ранее импортировалось с Запада и не может быть произведено самостоятельно.

Теперь поговорим о том, что волнует многих: об экспорте китайских военных кораблей в Россию. Не стоит упоминать, сколько кораблей Россия хочет купить и сколько может себе позволить. Бортовое вооружение, произведенное в Китае на экспорт расписано в руководствах всех крупных военно-промышленных предприятий. Достаточно сравнить его с российским вооружением, чтобы понять: нужно оно России или нет. Ответ вполне очевиден.

Даже если России и приглянется что-то из китайского вооружения, позиция "старшего брата" не позволит ей действовать. Несмотря на то, что наши успехи очевидны, нам все еще необходимо признание из-за рубежа и хорошая репутация.

"Периферийные" судна обеспечения проекта 23130 постепенно получают одобрение российской армии, и появляется вероятность, что в будущем китайская военная промышленность проникнет в самые главные сферы российской армии.

Взаимодействие с Россией в этой области станет для китайской военной промышленности частью выхода на международный рынок высокого уровня. Для этого нужно, чтобы наше высококлассное оружие стали покупать другие страны, и таким образом можно заработать себе репутацию.