Застрять в "Ангаре": проблемы производства новейших ракет

Что происходит с самым перспективным российским носителем

10 июня 2019 года в СМИ появилась информация о возможном срыве сроков изготовления третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства "Ангара" в филиале Космического центра Хруничева ПО "Полет". Судя по попавшим в руки журналистов документам, задержка производства к настоящему времени составляет от трех месяцев до года. "Известия" разобрались, чем это может грозить российской космонавтике.

От "Протона" до "Ангары"

Чуть более года назад новым руководителем "Роскосмоса" стал Дмитрий Рогозин. В первых интервью он сразу рассказал, что сейчас перед российской космонавтикой стоит очень важная и сложная задача — переход с морально устаревшей ракеты-носителя "Протон" на новую "Ангару". Для этого производство "Ангары" было перенесено на новые площадки в Омск, а чтобы окончательно сжечь мосты, в июне 2018 года было объявлено о постепенном переходе.

Причина перехода очень проста и логична. Самое главное — это обеспечение политической безопасности российской космонавтики. Стартовые площадки для ракеты-носителя "Протон" (четыре штуки, из них три в рабочем состоянии) расположены только на космодроме Байконур на территории Казахстана. И именно эти ракеты-носители вызывают максимум проблем и упреков с казахской стороны.

Дело в том, что в качестве топливной пары в ракете "Протон" используется несимметричный диметилгидразин и тетраоксид азота. Диметилгидразин — чрезвычайно токсичное и ядовитое вещество, а падающие на территорию Казахстана после запуска ступени от "Протона", по словам казахской стороны, наносят значительный ущерб природе. Поэтому в случае проблем и разногласий ракеты "Протон" будут запрещены на Байконуре в первую очередь. Если это произойдет до перехода на "Ангару", то Россия может остаться без ракет тяжелого класса, необходимых для запуска, например, спутников связи.

Ракета космического назначения "Протон-М" во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Байконур Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Урусов

Поэтому постепенный и при этом максимально быстрый переход на "Ангару" напрашивался сам собой. Дмитрий Рогозин говорил об этом так: "Чем быстрее мы совершим этот переход, тем эффективнее у нас будет экономика данного предприятия и тем больше у нас появится возможностей свободного доступа России в космическое пространство. Поэтому задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных "Протонов" и затем этот проект закрыть. Далее летать исключительно на "Ангаре".

Проблема в том, что реализовать подобное предложение на практике очень сложно. Невозможно посчитать все требуемые ракеты-носители "Протон", не зная, когда именно начнутся старты "Ангары". Всегда есть вероятность остаться без тяжелых ракет, если производство уже свернут, а на новом выпуск не получится наладить вовремя. Поэтому производство "Протонов" сворачивать можно будет лишь после того, как на "Полете" начнется серийный выпуск "Ангары".

Кроме прочего, полный перенос производства "Ангары" в Омск состоится лишь в 2021 году, пока же производство переехало лишь частично, а на проверку готовые части ракеты катаются в Москву в ГКНПЦ им. Хруничева. До момента полного разделения "Роскосмосу" придется одновременно "кормить" сразу два фактически дублирующих друг друга предприятия.

И судя по просочившейся в прессу информации, именно этот сценарий и начал претворяться в жизнь.

Лишают всех

Согласно документу, с января по май 2019 года "филиалом "Полет" не выполнен план выпуска товарной продукции, при пересчете на рубли его выполнение составило 91% (в мае 2019 года — 85%)". Кроме того, систематически не выполняется план выпуска валовой продукции: выполнение 88% за пять месяцев (он считается в нормочасах) и номенклатурный план в штуках (выполнение 37%). Исходя из этого принято решение о неначислении премии для всех сотрудников предприятия, так как "выполненный ПО "Полет" объем валовой продукции за май месяц не покрывает расходы на выплату постоянной части заработной платы работников филиала".

Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Нужно понимать, что при производстве таких больших единиц продукции, как ракета-носитель, когда за весь год выпускается 2–3 штуки, план выпуска продукции — это достаточно искусственный показатель. Всё производство разбивается на отдельные единицы операций, выражаемые в рублях для удобства подсчета. И вот тут кроется самая главная проблема: выполнение такого плана даже на 99% не означает, что ракета отгружена заказчику вовремя.

Поэтому гораздо важнее номенклатурный план выполнения в штуках, и вот тут 37% обозначает, скорее всего, что реально готова лишь треть от заказанных изделий. Именно этим и объясняется и общий тон документа. 91% выполнения плана в рублях, при том что год еще не перевалил за половину, это не повод лишить премии всех сотрудников предприятия. Гораздо важнее, что ракеты лежат и не сданы заказчику, а опоздание около года означает, что ситуация тянется уже с прошлого года, и решение пока не найдено.

К слову о премии. На подобных государственных производственных предприятиях премия зачастую составляет значительную часть получаемых работником на руки денег. Заработные платы в отрасли совсем невелики, и чаще всего именно премиями компенсируется разрыв со среднерыночными окладами. Запрет начисления премии за май 2019 года — это уже экстраординарная ситуация, последняя попытка изменить ситуацию, пусть и самым болезненным образом. Скорее всего, именно поэтому документ и попал в СМИ, когда лишают премии всех, даже напрямую не задействованных на производстве людей, это сигнал о том, что положение на "Полете" близко к критическому.

Монтажно-испытательный корпус стартового комплекса ракеты "Ангара" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

На ситуацию отреагировала пресс-служба ГКНПЦ им. Хруничева (омский "Полет", это их структурная единица) и Гендиректор ГКНПЦ им. Хруничева Алексей Варочко. По их словам ситуация практически штатная, и речь идет лишь о срыве внутренних сроков предприятия, отличающихся от сроков заказа на полгода. Правда с одной стороны получается, что даже с внутренними сроками отставание от графика составляет до полугода, с другой стороны, тогда неясно, зачем потребовалась такая жесткая реакция, как лишение месячной премии для всех сотрудников.

Хроническое опоздание

Проблема в том, что к настоящему времени "Ангара" еще не вылезла из испытаний. Последний старт, выполненный по плану летно-конструкторских испытаний, состоялся в далеком уже 2014 году. С тех пор пять лет происходил постепенный перенос производства, корректировки планов и много-много разговоров о необходимости "Ангары". Сейчас же получается, что нужно в кратчайшее время наладить массовый выпуск ракеты, а у производства пока не получается даже с опытными образцами, требуемыми для завершения летно-конструкторских испытаний и постановки ракеты на службу.

С одной стороны, время еще есть: в 2018 году Дмитрий Рогозин сообщил, что серийное производство на омском "Полете" начнется лишь в 2023 году, а до этого момента еще надо дожить. С другой стороны, до 2023 года производство должно выпустить как минимум одну ракету "Ангара-А5" для запуска в декабре 2019 года, одну ракету "Ангара 1.2" в 2020 году, и затем одну ракету "Ангара-А5", полностью произведенную на "Полете" в 2022 году.

Заявлено было в прошлом году, что "Полет" при несерийной сборке сможет выдавать две ракеты в год, в планах стоит и того меньше, и даже они не выполняются настолько, что весь персонал лишают премии. Похоже, что ситуация с "Ангарой" уже в ближайшие месяцы может стать критической. Да, пока эта ракета не заявлена ни на какие серьезные миссии. В декабре 2014 года планировался запуск спутника Angosat при помощи "Ангары-А5", но за два года так ни одна ракета не была сделана, и в итоге Angosat был запущен в декабре 2017 года при помощи ракеты "Зенит-3SLБ".

Ракета легкого класса "Ангара-1.2" во время заправки топливом на космодроме Плесецк Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Нужно понимать, что решению о переводе производства "Ангары" в Омск в этом году стукнет уже четыре года, а запуск сборочного цеха для ракет "Ангара" состоялся в 2016 году. С тех пор производство так и не было налажено. Понятно, что нельзя реально говорить о том, что "Ангара" создается с 1995 года, слишком уж много за это время было периодов простоя из-за недостатка финансирования.

Но вот сейчас, казалось бы, абсолютно другая ситуация — максимальный приоритет, отсутствие проблем с деньгами, и всё рано уже пять лет не получается перенести производство и создать несколько ракет для завершения испытаний. Что уж говорить о наполеоновских планах на восемь ракет-носителей в год. Сейчас это всё выглядит практически нереально.

Остается только надеяться на возможное исправление ситуации. Впрочем, даже если оно случится, не факт, что мы сможем узнать об этом. 17 июня 2019 года стало известно, что Дмитрий Рогозин выпустил распоряжение о том, вся информация о состоянии российской орбитальной группировки получит гриф "для служебного пользования". Это касается всех российских космических аппаратов, включая наши модули МКС.

Естественно, пуски, подготовка к ним и готовность ракет-носителей тоже получают такой же гриф. Насколько это усложнит получение информации и проведение интервью, пока неизвестно. Одно понятно, что подобное решение точно никак не повлияет на отставание в сроках производства "Ангары", разве что сделает его менее заметным для широкой публики.

Михаил Котов