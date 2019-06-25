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25.06.2019
Интерфакс-АВН

Медведев призывает не допустить обострения обстановки на Ближнем Востоке после выхода США из СВПД

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Гавр. 24 июня. ИНТЕРФАКС - В условиях выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе важно не допустить эскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

На пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эдуаром Филиппом в понедельник в Гавре Медведев сказал, что обсудил с ним ряд международных вопросов.

"Это касается и вопросов, которые сегодня существуют вокруг Ирана, той напряженности, которая в настоящий момент существует, и крайне неблагоприятного фона, который в настоящий момент существует в целом в регионе", - сообщил Медведев.

По словам главы правительства РФ, он с Филиппом "обсудил, что можно было бы сделать чтобы постараться это напряжение убрать".

"Тут совершенно понятно, что в значительной степени это связано с решениями выйти из известной сделки (СВПД - ИФ), которые были предприняты США", - добавил Медведев.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
Россия
США
Франция
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
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