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25.06.2019
ЦАМТО

Техмаш продемонстрирует новые танковые выстрелы на "Армии-2019"

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Экспозиция АО "Завод "Пластмасс", входящего в состав научно-производственного концерна "Техмаш"
Экспозиция АО "Завод "Пластмасс", входящего в состав научно-производственного концерна "Техмаш".
Источник изображения: © Дмитрий Решетников/ТАСС

ЦАМТО, 24 июня. Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех представит на МВТФ "Армия-2019" новейшие танковые выстрелы с бронебойными подкалиберными снарядами повышенной пробиваемости.

Новые снаряды калибра 125 мм – выстрел "Свинец-2" и экспериментальный образец "Манго-М" – предназначены для стрельбы по бронированным целям, таким как танки, в том числе с усиленной динамической защитой, самоходные артиллерийские установки и амбразуры. Боеприпасы могут применяться для стрельбы из гладкоствольных танковых пушек Д-81 (2А26, 2А46М).

"Это новейшие образцы боеприпасов, бронепробиваемость которых увеличена более чем на 20%. Если штатный выстрел пробивает 230 мм преграды, то для "Манго-М" этот показатель равен 280 мм, а для выстрела "Свинец-2" – 300 мм. Улучшенные технические характеристики боеприпасов обеспечивают поражение практически всего спектра бронетанкового вооружения и военной техники потенциального противника на расстоянии более 2 км", – сообщил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

По оценке генерального директора Концерна "Техмаш" Владимира Лепина, "Манго-М" – это экспортно ориентированный выстрел. Одним из его главных преимуществ является полная совместимость с автоматом заряжания танков Т-72 и Т-90, что не требует внесения конструкционных изменений. На наш взгляд, это может сыграть ключевую роль в выборе данного боеприпаса нашими иностранными партнерами, на вооружении которых стоят современные танки российского производства".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Техмаш".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
2А46
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Техмаш НПК
Проекты
АРМИ-20XX
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