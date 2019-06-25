А.Богинский: Россия произведет в 2019 году более 200 вертолетов, в том числе 60 ед. – на экспорт

ЦАМТО, 24 июня. Россия произведет в 2019 году более 200 вертолетов гражданского и военного назначения, в том числе 60 ед. – на экспорт.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, отвечая на вопрос о том, остается ли в силе ранее озвученная цифра в 250 ед.

По его словам, "основное влияние на сокращение количества оказал контракт с Национальной службой санитарной авиации (НССА). У коллег были одни планы по покупке вертолетов, но они на этот год уменьшились почти в два раза от изначальных, поэтому это повлияет на итоги года в области гражданской техники. В том, что касается поставок техники военной, как на внутренний рынок, так и за рубеж, все контракты оплачены, все есть. Мы предполагаем их исполнить".