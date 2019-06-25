Новые разведчики: самолеты США пролетели над Крымом

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Американские военные самолеты совершили разведывательные полеты у берегов Крыма и вдоль линии разграничения в Донбассе. Такие операции проходят довольно часто, особенно в этих районах. В Россиb эту тенденцию отмечают давно, но воспринимают ее по-разному: с одной стороны она вызывает обеспокоенность, а с другой, военные утверждают, что опасаться нечего.

Два американских военных самолета совершили разведывательные полеты у берегов Крыма, указано на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в твиттере.

Согласно указанной там информации, разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk вылетел с базы Сигонелла в Италии 23 июня в 07:40 мск. С 12:25 до 16:00 он проводил разведку над линией разграничения в Донбассе, после чего приступил к мониторингу ситуации вдоль российского побережья Черного моря.

Через некоторое время над этой акваторией заметили противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, он также вылетел с Сигонеллы. Высота его полета составила почти восемь км, скорость - 792,5 км/час.

В 20:55 он провел патрулирование в 32 км от береговой линии Севастополя. По окончании работы - через полтора часа - самолет вернулся на аэродром базирования.

Американские самолеты регулярно проводят разведку у берегов Крыма. Депутат парламента полуострова Иван Шонус выразил обеспокоенность в связи с такой тенденцией. "Подобные маневры никак не вяжутся с политикой дружеских или, по крайней мере, партнерских отношений. Властям США пора уже прекратить слежку за российским полуостровом и переключиться на охрану своих границ", - сказал он РИА "Новости".

Министр обороны Сергея Шойгу, в свою очередь, подчеркнул, что уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на российскую территорию и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности всего государства.

Полеты американских самолетов над российской территорией действительно редкостью не назовешь. Причем Крым привлекает особое внимание. PlaneRadar 6 июня написал в своем твиттере, что сразу несколько самолетов-разведчиков США совершили полеты вдоль российских границ.

Разведку вдоль черноморского побережья России осуществлял патрульный самолет ВМС Соединенных Штатов Lockheed ЕР-3Е Aries II. Он взлетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, проследовал мимо российского полуострова примерно до Новороссийска, после чего развернулся. Впоследствии он совершил еще несколько кругов в районе Севастополя.

Кроме него, в районе Крымского полуострова летал и самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint, также вылетевший с авиабазы на Крите.

У западных границ России полет в тот день совершал стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы НАТО Сигонелла. Он изучал Псковскую и Ленинградскую области с территорий Латвии и Эстонии.

Акваторию Черного моря тем временем также патрулировал противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

В конце прошлого месяца в небе над этим регионом также заметили самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Lockheed EP-3E Aries II, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй. В 12.15 мск самолет заметили у берегов Крыма, а в 14.40 разведчик завершил свою миссию.

До этого разведку вблизи Крыма и Краснодарского края 14 мая провели стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. В тот день в Сочи был госсекретарь США Майк Помпео.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, примерно с 17:30 мск дальний беспилотник Соединенных Штатов несколько раз пролетал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль южного побережья полуострова, к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Кубани вплоть до Большого Сочи.

В то же время к морской границе Краснодарского края приблизился морской разведчик P-8A Poseidon - он дважды пролетел вдоль российского побережья в районе Новороссийска и Геленджика.

Затем он летел мимо Керченского пролива в сторону Крыма и в течение длительного времени курсировал рядом с морской границей России у Севастополя.

Только примерно в 20:00 мск P-8A Poseidon направился обратно на итальянскую базу.

Тогда же американская сторона решила провести разведку и над Донбассом. Для этого дрон RQ-4B Global Hawk осуществил многочасовой полет возле линии разграничения. Во время этой операции он неоднократно приближался к российским границам.

По данным мониторинговых ресурсов, отслеживающих полеты, дальний американский беспилотник с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы Сигонелла и с 9:40 мск в течение семи часов курсировал над Донбассом. Во время выполнения полета он находился в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тыс. м.

Во время выполнения задания дрон, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, минимум шесть раз на 37-56 км подлетал к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям.

В это время он находился в районе города Старобельска Луганской области.

Американский беспилотник летел в Донбасс через Грецию, Болгарию и Румынию. Границу Украины он пересек к северу от Молдавии в 8:13 мск.

Лидия Мисник