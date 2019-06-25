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25.06.2019
ЦАМТО

Более 1,5 тыс. военных карт подготовили военные топографы общевойсковой армии ЗВО для обеспечения войск армии

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Topograf
Военный топограф за работой. Источник: function.mil.ru.

ЦАМТО, 24 июня. Более 1,5 тыс. военных карт подготовили военные топографы общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской области для нужд подчиненных воинских частей и соединений в семи регионах России.

Военные специалисты топогеодезического и навигационного обеспечения использовали новейшие подвижные навигационно-геодезические комплексы (ПНГК-1) и подвижные цифровые топографические системы (ПЦТС). С помощью современной техники военные топографы создали 3D макет местности каждого из военных полигонов, аэродромов и учебных тактических полей, куда в процессе обучения в реальном времени подразделения смогут наносились объекты учебно-боевой обстановки.

Новые топографические системы способны осуществлять хранение, контроль и выдачу потребителям цифровой информации о местности (ЦИМ) на компакт-дисках, оперативно создавать и обновлять геоинформационные документы в цифровом и аналоговом виде.

Также специалисты топослужбы осуществили анализ и оценку местности в топогеодезическом отношении, создали цифровые ортофотопланы, напечатали топографические карты, а также создали пространственные модели местности для отображения 3D модели на экранах коллективного пользования, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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