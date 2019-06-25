Более 1,5 тыс. военных карт подготовили военные топографы общевойсковой армии ЗВО для обеспечения войск армии
ЦАМТО, 24 июня. Более 1,5 тыс. военных карт подготовили военные топографы общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской области для нужд подчиненных воинских частей и соединений в семи регионах России.
Военные специалисты топогеодезического и навигационного обеспечения использовали новейшие подвижные навигационно-геодезические комплексы (ПНГК-1) и подвижные цифровые топографические системы (ПЦТС). С помощью современной техники военные топографы создали 3D макет местности каждого из военных полигонов, аэродромов и учебных тактических полей, куда в процессе обучения в реальном времени подразделения смогут наносились объекты учебно-боевой обстановки.
Новые топографические системы способны осуществлять хранение, контроль и выдачу потребителям цифровой информации о местности (ЦИМ) на компакт-дисках, оперативно создавать и обновлять геоинформационные документы в цифровом и аналоговом виде.
Также специалисты топослужбы осуществили анализ и оценку местности в топогеодезическом отношении, создали цифровые ортофотопланы, напечатали топографические карты, а также создали пространственные модели местности для отображения 3D модели на экранах коллективного пользования, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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