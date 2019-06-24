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24.06.2019
Военно-промышленный курьер

В Финском заливе проведены артиллерийские стрельбы Балтфлота

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи кораблей Ленинградской военно-морской базы провели в акватории Финского залива артиллерийские стрельбы, а также минно-торпедные и тральные упражнения. Об этом информирует пресс-служба Балтийского флота.

Проведены артиллерийские стрельбы по реальным воздушным и морским мишеням различной сложности, осуществлены глубинные бомбометания и поиск подводных лодок условного противника, выполнены минно-торпедные и тральные упражнения.

В учениях участвовали более десяти кораблей и вспомогательные суда. На время проведения стрельб в целях безопасности морские полигоны были объявлены временно опасными для гражданского судоходства и авиации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Проекты
БФ
Военные учения
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