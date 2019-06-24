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24.06.2019
Интерфакс-АВН

Трамп выслушивает мнение не только Болтона, но и других советников в опросе по Ирану

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Дональд Трамп и Джон Болтон
Дональд Трамп и Джон Болтон.
Источник изображения: gazeta.ru

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп по вопросам, касающимся реакции на действия Ирана, прислушивается не только к своему советнику по нацбезопасности Джону Болтону, которого назвал "ястребом".

"Конечно, он ястреб, но я выслушиваю всех по Ирану, но у меня есть и другие люди на другом фланге. В итоге решение за мной, поэтому это имеет значения", - сказал Трамп в субботу журналистам.

По словам американского президента, Болтон "делает отличную работу, но обычно занимает жесткую позицию". "Решение принимаю я, поэтому всех выслушиваю. Я считаю важным знать мнения с двух сторон", - подчеркнул Трамп.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома сообщил, что Трамп ведет дискуссии с Болтоном по поводу реакции на ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана.

По его словам, сдержанная реакция Трампа входит в резкое противоречие с жесткой позицией Болтона, который в прошлом публично и неоднократно призывал к смене режима в Тегеране.

Представитель администрации отметил, что в дискуссиях Трампа и Болтона такие высокопоставленные лица, как госсекретарь США Майк Помпео, вице-президент Майк Пенс и министр сухопутных войск ВС США Марк Эспер, которого, как ожидается, назначат на пост главы Пентагона, не определились со своей позицией.

Ранее известно, что иранский Корпус стражей Исламской революции сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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