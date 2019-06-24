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24.06.2019
Военное обозрение

В КНР представили анимированное изображение гиперзвуковой ракеты

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В Китае показали собственную анимацию в рамках реализации программы по созданию гиперзвуковых ракетных комплексов. Речь идёт о ракетном комплексе DF-17 (Dongfeng-17).

Источник изображения: sina.com.cn

Фактически это развитие оперативно-тактического ракетного комплекса DF-16 с ракетой повышенной дальности. Если для ракеты DF-16 заявленная дальность поражения целей составляла 1000 км, то относительно ракеты DF-17 в СМИ КНР говорится, что она способна преодолевать расстояние более 18 тыс. км.

Созданием комплекса DF-17 занимается CASC – Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. Отмечается, что она ведёт разработки в области развития ракетных технологий, включая гиперзвуковое направление.

Боеголовка DF-17 способна развивать гиперзвуковую скорость на одном из этапов своего движения. При этом в СМИ подчёркивается, что в боеголовка комплекса может быть как обычной, так и ядерной.

В китайской анимации продемонстрировано, что разрабатываемая гиперзвуковая ракетная система является многоступенчатой. Причём заявлено, что сама ракета – твердотопливная.

Напомним, что на сегодняшний день гиперзвуковое оружие состоит на вооружении только одной армии мира. Это армия России. В Китае и США ведутся активные действия в рамках программ по созданию собственного гиперзвукового вооружения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-16
Компании
CASC
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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