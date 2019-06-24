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24.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Испании сообщили о пролете Су-24 над своим авианосцем в Балтийском море

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Источник изображения: Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца "Хуан Карлос I", который выполнял маневры в рамках учений НАТО в Балтийском море, сообщают СМИ Испании.

Испанский телеканал Antena 3 сообщает, что российский Су-24 пролетел рядом с испанским кораблем "на относительно низкой скорости" и небольшой высоте, передает РИА "Новости".

Воздушное судно было обнаружено радарами, но его маневры "не были сочтены опасными", потому ответных мер не последовало.

Ежегодные учения ВМС стран НАТО BALTOPS 2019 начались в Балтийском море 9 июня. В них принимают участие 44 корабля, 40 самолетов и вертолетов, а также около 12 тыс. военнослужащих.

За учениями наблюдают силы Балтийского флота. На дежурстве находятся две корабельные ракетно-ударные группы, поисковая ударная группа, самолеты морской авиации, а также береговые ракетные комплексы "Бастион".

Ранее сообщалось, что американский бомбардировщик B-52 после перехвата российскими истребителями Су-27 недалеко от Крыма совершил аварийную посадку в Великобритании.

Наталья Ануфриева

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